DYNACHAIN (DYNA) reaalajas hind on $ 0.04374. Viimase 24 tunni jooksul DYNA kaubeldud madalaim $ 0.04 ja kõrgeim $ 0.043904 näitab aktiivset turu volatiivsust. DYNAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.6457212324107515 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.039268242820643603.
Lüliajalise tootluse osas on DYNA muutunud +2.57% viimase tunni jooksul, +1.00% 24 tunni vältel +4.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DYNACHAIN (DYNA) – turuteave
DYNACHAIN praegune turukapitalisatsioon on $ 4.24M$ 219.73K 24 tunnise kauplemismahuga. DYNA ringlev varu on 96.99M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.87M.
DYNACHAIN (DYNA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DYNACHAIN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00043307
+1.00%
30 päeva
$ -0.012866
-22.73%
60 päeva
$ +0.001778
+4.23%
90 päeva
$ -0.004275
-8.91%
DYNACHAIN Hinnamuutus täna
Täna registreeris DYNA muutuse $ +0.00043307 (+1.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DYNACHAIN 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.012866 (-22.73%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DYNACHAIN 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DYNA $ +0.001778 (+4.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DYNACHAIN 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.004275 (-8.91%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada DYNACHAIN (DYNA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance.
DYNACHAIN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DYNACHAIN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DYNA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse DYNACHAIN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DYNACHAIN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
DYNACHAIN hinna ennustus (USD)
Kui palju on DYNACHAIN (DYNA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DYNACHAIN (DYNA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DYNACHAIN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
DYNACHAIN (DYNA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DYNA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
DYNACHAIN (DYNA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas DYNACHAIN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DYNACHAIN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.