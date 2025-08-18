Rohkem infot DYNA

DYNA Hinnainfo

DYNA Valge raamat

DYNA Ametlik veebisait

DYNA Tokenoomika

DYNA Hinnaprognoos

DYNA Ajalugu

DYNA – ostujuhend

DYNA-usaldusraha valuutakonverter

DYNA Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

DYNACHAIN logo

DYNACHAIN hind(DYNA)

1 DYNA/USD reaalajas hind:

$0.04374
$0.04374$0.04374
+1.00%1D
USD
DYNACHAIN (DYNA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:20:31 (UTC+8)

DYNACHAIN (DYNA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04
$ 0.04$ 0.04
24 h madal
$ 0.043904
$ 0.043904$ 0.043904
24 h kõrge

$ 0.04
$ 0.04$ 0.04

$ 0.043904
$ 0.043904$ 0.043904

$ 3.6457212324107515
$ 3.6457212324107515$ 3.6457212324107515

$ 0.039268242820643603
$ 0.039268242820643603$ 0.039268242820643603

+2.57%

+1.00%

+4.20%

+4.20%

DYNACHAIN (DYNA) reaalajas hind on $ 0.04374. Viimase 24 tunni jooksul DYNA kaubeldud madalaim $ 0.04 ja kõrgeim $ 0.043904 näitab aktiivset turu volatiivsust. DYNAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.6457212324107515 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.039268242820643603.

Lüliajalise tootluse osas on DYNA muutunud +2.57% viimase tunni jooksul, +1.00% 24 tunni vältel +4.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DYNACHAIN (DYNA) – turuteave

No.1542

$ 4.24M
$ 4.24M$ 4.24M

$ 219.73K
$ 219.73K$ 219.73K

$ 21.87M
$ 21.87M$ 21.87M

96.99M
96.99M 96.99M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

19.39%

2024-09-28 00:00:00

$ 0.5
$ 0.5$ 0.5

BSC

DYNACHAIN praegune turukapitalisatsioon on $ 4.24M $ 219.73K 24 tunnise kauplemismahuga. DYNA ringlev varu on 96.99M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.87M.

DYNACHAIN (DYNA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse DYNACHAIN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00043307+1.00%
30 päeva$ -0.012866-22.73%
60 päeva$ +0.001778+4.23%
90 päeva$ -0.004275-8.91%
DYNACHAIN Hinnamuutus täna

Täna registreeris DYNA muutuse $ +0.00043307 (+1.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

DYNACHAIN 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.012866 (-22.73%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

DYNACHAIN 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DYNA $ +0.001778 (+4.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

DYNACHAIN 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.004275 (-8.91%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada DYNACHAIN (DYNA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe DYNACHAIN hinnaajaloo lehte.

Mis on DYNACHAIN (DYNA)

DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance.

DYNACHAIN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DYNACHAIN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DYNA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse DYNACHAIN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DYNACHAIN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

DYNACHAIN hinna ennustus (USD)

Kui palju on DYNACHAIN (DYNA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DYNACHAIN (DYNA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DYNACHAIN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DYNACHAIN hinna ennustust kohe!

DYNACHAIN (DYNA) tokenoomika

DYNACHAIN (DYNA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DYNA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DYNACHAIN (DYNA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas DYNACHAIN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DYNACHAIN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DYNA kohalike valuutade suhtes

1 DYNACHAIN(DYNA)/VND
1,151.0181
1 DYNACHAIN(DYNA)/AUD
A$0.0664848
1 DYNACHAIN(DYNA)/GBP
0.0319302
1 DYNACHAIN(DYNA)/EUR
0.037179
1 DYNACHAIN(DYNA)/USD
$0.04374
1 DYNACHAIN(DYNA)/MYR
RM0.1841454
1 DYNACHAIN(DYNA)/TRY
1.7841546
1 DYNACHAIN(DYNA)/JPY
¥6.42978
1 DYNACHAIN(DYNA)/ARS
ARS$56.7312174
1 DYNACHAIN(DYNA)/RUB
3.4865154
1 DYNACHAIN(DYNA)/INR
3.8276874
1 DYNACHAIN(DYNA)/IDR
Rp705.4837722
1 DYNACHAIN(DYNA)/KRW
60.7496112
1 DYNACHAIN(DYNA)/PHP
2.473497
1 DYNACHAIN(DYNA)/EGP
￡E.2.1108924
1 DYNACHAIN(DYNA)/BRL
R$0.236196
1 DYNACHAIN(DYNA)/CAD
C$0.0603612
1 DYNACHAIN(DYNA)/BDT
5.3117856
1 DYNACHAIN(DYNA)/NGN
67.0857876
1 DYNACHAIN(DYNA)/UAH
1.8025254
1 DYNACHAIN(DYNA)/VES
Bs5.9049
1 DYNACHAIN(DYNA)/CLP
$42.16536
1 DYNACHAIN(DYNA)/PKR
Rs12.3906672
1 DYNACHAIN(DYNA)/KZT
23.6812734
1 DYNACHAIN(DYNA)/THB
฿1.412802
1 DYNACHAIN(DYNA)/TWD
NT$1.3135122
1 DYNACHAIN(DYNA)/AED
د.إ0.1605258
1 DYNACHAIN(DYNA)/CHF
Fr0.034992
1 DYNACHAIN(DYNA)/HKD
HK$0.3420468
1 DYNACHAIN(DYNA)/AMD
֏16.7200524
1 DYNACHAIN(DYNA)/MAD
.د.م0.3932226
1 DYNACHAIN(DYNA)/MXN
$0.8253738
1 DYNACHAIN(DYNA)/PLN
0.1592136
1 DYNACHAIN(DYNA)/RON
лв0.1889568
1 DYNACHAIN(DYNA)/SEK
kr0.417717
1 DYNACHAIN(DYNA)/BGN
лв0.0730458
1 DYNACHAIN(DYNA)/HUF
Ft14.766624
1 DYNACHAIN(DYNA)/CZK
0.914166
1 DYNACHAIN(DYNA)/KWD
د.ك0.0133407
1 DYNACHAIN(DYNA)/ILS
0.1474038
1 DYNACHAIN(DYNA)/NOK
kr0.4457106
1 DYNACHAIN(DYNA)/NZD
$0.0734832

DYNACHAIN ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DYNACHAIN võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse DYNACHAIN ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DYNACHAIN kohta

Kui palju on DYNACHAIN (DYNA) tänapäeval väärt?
Reaalajas DYNA hind USD on 0.04374 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DYNA/USD hind?
Praegune hind DYNA/USD on $ 0.04374. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DYNACHAIN turukapitalisatsioon?
DYNA turukapitalisatsioon on $ 4.24M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DYNA ringlev varu?
DYNA ringlev varu on 96.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DYNA (ATH) hind?
DYNA saavutab ATH hinna summas 3.6457212324107515 USD.
Mis oli kõigi aegade DYNA madalaim (ATL) hind?
DYNA nägi ATL hinda summas 0.039268242820643603 USD.
Milline on DYNA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DYNA kauplemismaht on $ 219.73K USD.
Kas DYNA sel aastal kõrgemale ka suundub?
DYNA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DYNA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:20:31 (UTC+8)

DYNACHAIN (DYNA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

DYNA/USD kalkulaator

Summa

DYNA
DYNA
USD
USD

1 DYNA = 0.04374 USD

Kauplemine: DYNA

DYNAUSDT
$0.04374
$0.04374$0.04374
+1.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu