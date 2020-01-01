dYdX (DYDX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi dYdX (DYDX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

dYdX (DYDX) teave DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users. Ametlik veebisait: https://dydx.trade/?utm_source=cmc&utm_medium=media&utm_campaign=cmc-feed Valge raamat: https://docs.dydx.community/dydx-token-migration/start-here/introduction Plokiahela Explorer: https://www.mintscan.io/dydx/ Ostke DYDX kohe!

dYdX (DYDX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage dYdX (DYDX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 501.34M Koguvaru: $ 958.34M Ringlev varu: $ 773.43M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 648.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 30.003 Kõigi aegade madalaim: $ 0.41678738699944223 Praegune hind: $ 0.6482 Lisateave dYdX (DYDX) hinna kohta

dYdX (DYDX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud dYdX (DYDX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DYDX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DYDX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DYDX tokeni tokenoomikat, avastage DYDX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DYDX Kas olete huvitatud dYdX (DYDX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DYDX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DYDX MEXC-ist osta!

dYdX (DYDX) hinna ajalugu DYDX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DYDX hinna ajalugu kohe!

DYDX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DYDX võiks suunduda? Meie DYDX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DYDX tokeni hinna ennustust kohe!

