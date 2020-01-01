Duko (DUKO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Duko (DUKO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Duko (DUKO) teave Duko IS THE CUTEST SOLANA PET Aimed to bring all the dog lovers to a low fee chain that empowers memes and communities. Ametlik veebisait: https://dukocoin.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/HLptm5e6rTgh4EKgDpYFrnRHbjpkMyVdEeREEa2G7rf9 Ostke DUKO kohe!

Duko (DUKO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Duko (DUKO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.47M Koguvaru: $ 10.00B Ringlev varu: $ 9.66B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.55M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.008705 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000289013616352 Praegune hind: $ 0.0002552 Lisateave Duko (DUKO) hinna kohta

Duko (DUKO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Duko (DUKO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DUKO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DUKO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DUKO tokeni tokenoomikat, avastage DUKO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DUKO Kas olete huvitatud Duko (DUKO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DUKO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DUKO MEXC-ist osta!

Duko (DUKO) hinna ajalugu DUKO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DUKO hinna ajalugu kohe!

DUKO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DUKO võiks suunduda? Meie DUKO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DUKO tokeni hinna ennustust kohe!

