Deepswap Protocol (DSP) reaalajas hind on $ 0.000000000115. Viimase 24 tunni jooksul DSP kaubeldud madalaim $ 0.000000000105 ja kõrgeim $ 0.000000000498 näitab aktiivset turu volatiivsust. DSPkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on DSP muutunud -4.17% viimase tunni jooksul, -31.95% 24 tunni vältel -99.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Deepswap Protocol (DSP) – turuteave
$ 765.38K
$ 765.38K$ 765.38K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
BSC
Deepswap Protocol praegune turukapitalisatsioon on --$ 765.38K 24 tunnise kauplemismahuga. DSP ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Deepswap Protocol (DSP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Deepswap Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000000005399
-31.95%
30 päeva
$ -0.001820999885
-100.00%
60 päeva
$ -0.199999999885
-100.00%
90 päeva
$ -0.199999999885
-100.00%
Deepswap Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris DSP muutuse $ -0.00000000005399 (-31.95%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Deepswap Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001820999885 (-100.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Deepswap Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DSP $ -0.199999999885 (-100.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Deepswap Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.199999999885 (-100.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Deepswap Protocol (DSP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
DeepSwap is transforming institutional and high-net-worth decentralized trading with unmatched privacy and efficiency. With one-click, cross-chain liquidity and a developer-friendly, open-source toolkit, DeepSwap empowers you to trade smarter, safer, and at scale—while staying fully compliant.
Deepswap Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Deepswap Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DSP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Deepswap Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Deepswap Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Deepswap Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on Deepswap Protocol (DSP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Deepswap Protocol (DSP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Deepswap Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Deepswap Protocol (DSP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DSP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Deepswap Protocol (DSP) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Deepswap Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Deepswap Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.