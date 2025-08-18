Rohkem infot DSP

1 DSP/USD reaalajas hind:

$0.000000000115
-31.95%1D
USD
Deepswap Protocol (DSP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:37:38 (UTC+8)

Deepswap Protocol (DSP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000000000105
24 h madal
$ 0.000000000498
24 h kõrge

$ 0.000000000105
$ 0.000000000498
--
--
-4.17%

-31.95%

-99.53%

-99.53%

Deepswap Protocol (DSP) reaalajas hind on $ 0.000000000115. Viimase 24 tunni jooksul DSP kaubeldud madalaim $ 0.000000000105 ja kõrgeim $ 0.000000000498 näitab aktiivset turu volatiivsust. DSPkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on DSP muutunud -4.17% viimase tunni jooksul, -31.95% 24 tunni vältel -99.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Deepswap Protocol (DSP) – turuteave

--
$ 765.38K
$ 0.00
--
--
BSC

Deepswap Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 765.38K 24 tunnise kauplemismahuga. DSP ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Deepswap Protocol (DSP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Deepswap Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000000005399-31.95%
30 päeva$ -0.001820999885-100.00%
60 päeva$ -0.199999999885-100.00%
90 päeva$ -0.199999999885-100.00%
Deepswap Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris DSP muutuse $ -0.00000000005399 (-31.95%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Deepswap Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001820999885 (-100.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Deepswap Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DSP $ -0.199999999885 (-100.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Deepswap Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.199999999885 (-100.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Deepswap Protocol (DSP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Deepswap Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on Deepswap Protocol (DSP)

DeepSwap is transforming institutional and high-net-worth decentralized trading with unmatched privacy and efficiency. With one-click, cross-chain liquidity and a developer-friendly, open-source toolkit, DeepSwap empowers you to trade smarter, safer, and at scale—while staying fully compliant.

Deepswap Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Deepswap Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DSP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Deepswap Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Deepswap Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Deepswap Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Deepswap Protocol (DSP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Deepswap Protocol (DSP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Deepswap Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Deepswap Protocol hinna ennustust kohe!

Deepswap Protocol (DSP) tokenoomika

Deepswap Protocol (DSP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DSP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Deepswap Protocol (DSP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Deepswap Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Deepswap Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DSP kohalike valuutade suhtes

1 Deepswap Protocol(DSP)/VND
0.000003026225
1 Deepswap Protocol(DSP)/AUD
A$0.00000000017595
1 Deepswap Protocol(DSP)/GBP
0.00000000008395
1 Deepswap Protocol(DSP)/EUR
0.00000000009775
1 Deepswap Protocol(DSP)/USD
$0.000000000115
1 Deepswap Protocol(DSP)/MYR
RM0.00000000048415
1 Deepswap Protocol(DSP)/TRY
0.00000000469085
1 Deepswap Protocol(DSP)/JPY
¥0.000000016905
1 Deepswap Protocol(DSP)/ARS
ARS$0.00000014915615
1 Deepswap Protocol(DSP)/RUB
0.00000000917125
1 Deepswap Protocol(DSP)/INR
0.00000001006365
1 Deepswap Protocol(DSP)/IDR
Rp0.00000185483845
1 Deepswap Protocol(DSP)/KRW
0.0000001597212
1 Deepswap Protocol(DSP)/PHP
0.00000000650325
1 Deepswap Protocol(DSP)/EGP
￡E.0.0000000055522
1 Deepswap Protocol(DSP)/BRL
R$0.000000000621
1 Deepswap Protocol(DSP)/CAD
C$0.0000000001587
1 Deepswap Protocol(DSP)/BDT
0.0000000139656
1 Deepswap Protocol(DSP)/NGN
0.0000001763801
1 Deepswap Protocol(DSP)/UAH
0.00000000473915
1 Deepswap Protocol(DSP)/VES
Bs0.000000015525
1 Deepswap Protocol(DSP)/CLP
$0.00000011086
1 Deepswap Protocol(DSP)/PKR
Rs0.0000000325772
1 Deepswap Protocol(DSP)/KZT
0.00000006226215
1 Deepswap Protocol(DSP)/THB
฿0.000000003726
1 Deepswap Protocol(DSP)/TWD
NT$0.00000000345345
1 Deepswap Protocol(DSP)/AED
د.إ0.00000000042205
1 Deepswap Protocol(DSP)/CHF
Fr0.000000000092
1 Deepswap Protocol(DSP)/HKD
HK$0.0000000008993
1 Deepswap Protocol(DSP)/AMD
֏0.0000000439599
1 Deepswap Protocol(DSP)/MAD
.د.م0.00000000103385
1 Deepswap Protocol(DSP)/MXN
$0.00000000215395
1 Deepswap Protocol(DSP)/PLN
0.0000000004186
1 Deepswap Protocol(DSP)/RON
лв0.0000000004968
1 Deepswap Protocol(DSP)/SEK
kr0.0000000010971
1 Deepswap Protocol(DSP)/BGN
лв0.00000000019205
1 Deepswap Protocol(DSP)/HUF
Ft0.00000003885045
1 Deepswap Protocol(DSP)/CZK
0.0000000024081
1 Deepswap Protocol(DSP)/KWD
د.ك0.000000000035075
1 Deepswap Protocol(DSP)/ILS
0.00000000038755
1 Deepswap Protocol(DSP)/NOK
kr0.00000000116955
1 Deepswap Protocol(DSP)/NZD
$0.0000000001932

Deepswap Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Deepswap Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Deepswap Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Deepswap Protocol kohta

Kui palju on Deepswap Protocol (DSP) tänapäeval väärt?
Reaalajas DSP hind USD on 0.000000000115 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DSP/USD hind?
Praegune hind DSP/USD on $ 0.000000000115. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Deepswap Protocol turukapitalisatsioon?
DSP turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DSP ringlev varu?
DSP ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DSP (ATH) hind?
DSP saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade DSP madalaim (ATL) hind?
DSP nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on DSP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DSP kauplemismaht on $ 765.38K USD.
Kas DSP sel aastal kõrgemale ka suundub?
DSP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DSP hinna ennustust.
Deepswap Protocol (DSP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
