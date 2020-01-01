DSLA (DSLA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DSLA (DSLA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DSLA (DSLA) teave DSLA Protocol is a risk management framework that enables developers and infrastructure operators to reduce their users exposure to service delays, interruptions and financial losses, using self-executing service level agreements, bonus-malus insurance policies, and crowdfunded liquidity pools. Ametlik veebisait: https://dsla.network Valge raamat: https://storage.googleapis.com/stacktical-public/STACKTICAL_DSLA-WHITE-PAPER.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x3affcca64c2a6f4e3b6bd9c64cd2c969efd1ecbe Ostke DSLA kohe!

DSLA (DSLA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DSLA (DSLA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 462.85K $ 462.85K $ 462.85K Koguvaru: $ 5.71B $ 5.71B $ 5.71B Ringlev varu: $ 5.49B $ 5.49B $ 5.49B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 491.46K $ 491.46K $ 491.46K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02499 $ 0.02499 $ 0.02499 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000863520097865 $ 0.00000863520097865 $ 0.00000863520097865 Praegune hind: $ 0.00008428 $ 0.00008428 $ 0.00008428 Lisateave DSLA (DSLA) hinna kohta

DSLA (DSLA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DSLA (DSLA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DSLA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DSLA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DSLA tokeni tokenoomikat, avastage DSLA tokeni reaalajas hinda!

DSLA (DSLA) hinna ajalugu DSLA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DSLA hinna ajalugu kohe!

DSLA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DSLA võiks suunduda? Meie DSLA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DSLA tokeni hinna ennustust kohe!

