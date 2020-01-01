Dreams Quest (DREAMS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dreams Quest (DREAMS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dreams Quest (DREAMS) teave Dreams Quest is a diversified media and entertainment company developing an open-world, action-adventure, role playing mobile game developed by Shakiti Studios, a subsidiary of Dreams Quest. Ametlik veebisait: https://dreams.quest Valge raamat: https://dreamsquest.fandom.com Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x54523d5fb56803bac758e8b10b321748a77ae9e9 Ostke DREAMS kohe!

Dreams Quest (DREAMS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dreams Quest (DREAMS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 446.71K $ 446.71K $ 446.71K Koguvaru: $ 1.67B $ 1.67B $ 1.67B Ringlev varu: $ 1.56B $ 1.56B $ 1.56B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00398 $ 0.00398 $ 0.00398 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0002856 $ 0.0002856 $ 0.0002856 Lisateave Dreams Quest (DREAMS) hinna kohta

Dreams Quest (DREAMS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dreams Quest (DREAMS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DREAMS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DREAMS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DREAMS tokeni tokenoomikat, avastage DREAMS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DREAMS Kas olete huvitatud Dreams Quest (DREAMS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DREAMS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DREAMS MEXC-ist osta!

Dreams Quest (DREAMS) hinna ajalugu DREAMS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DREAMS hinna ajalugu kohe!

DREAMS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DREAMS võiks suunduda? Meie DREAMS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DREAMS tokeni hinna ennustust kohe!

