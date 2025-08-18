Dreams Quest (DREAMS) reaalajas hind on $ 0.0002965. Viimase 24 tunni jooksul DREAMS kaubeldud madalaim $ 0.0002918 ja kõrgeim $ 0.0003035 näitab aktiivset turu volatiivsust. DREAMSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.8855601077962427 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on DREAMS muutunud -0.31% viimase tunni jooksul, -1.46% 24 tunni vältel +0.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Dreams Quest (DREAMS) – turuteave
No.2427
$ 463.76K
$ 463.76K$ 463.76K
$ 113.09K
$ 113.09K$ 113.09K
$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M
1.56B
1.56B 1.56B
4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000
1,669,037,783
1,669,037,783 1,669,037,783
39.10%
BSC
Dreams Quest praegune turukapitalisatsioon on $ 463.76K$ 113.09K 24 tunnise kauplemismahuga. DREAMS ringlev varu on 1.56B, mille koguvaru on 1669037783. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.19M.
Dreams Quest (DREAMS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Dreams Quest tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000004393
-1.46%
30 päeva
$ +0.0000889
+42.82%
60 päeva
$ +0.0000945
+46.78%
90 päeva
$ +0.0000802
+37.07%
Dreams Quest Hinnamuutus täna
Täna registreeris DREAMS muutuse $ -0.000004393 (-1.46%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Dreams Quest 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000889 (+42.82%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Dreams Quest 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DREAMS $ +0.0000945 (+46.78%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Dreams Quest 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000802 (+37.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Dreams Quest (DREAMS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Dreams Quest is a diversified media and entertainment company developing an open-world, action-adventure, role playing mobile game developed by Shakiti Studios, a subsidiary of Dreams Quest.
Dreams Quest on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Dreams Quest investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DREAMS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Dreams Quest kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Dreams Quest ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Dreams Quest hinna ennustus (USD)
Kui palju on Dreams Quest (DREAMS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dreams Quest (DREAMS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dreams Quest nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Dreams Quest (DREAMS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DREAMS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Dreams Quest (DREAMS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Dreams Quest osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Dreams Quest osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.