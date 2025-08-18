Rohkem infot DREAMS

DREAMS Hinnainfo

DREAMS Valge raamat

DREAMS Ametlik veebisait

DREAMS Tokenoomika

DREAMS Hinnaprognoos

DREAMS Ajalugu

DREAMS – ostujuhend

DREAMS-usaldusraha valuutakonverter

DREAMS Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Dreams Quest logo

Dreams Quest hind(DREAMS)

1 DREAMS/USD reaalajas hind:

$0.0002965
$0.0002965$0.0002965
-1.46%1D
USD
Dreams Quest (DREAMS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:37:16 (UTC+8)

Dreams Quest (DREAMS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0002918
$ 0.0002918$ 0.0002918
24 h madal
$ 0.0003035
$ 0.0003035$ 0.0003035
24 h kõrge

$ 0.0002918
$ 0.0002918$ 0.0002918

$ 0.0003035
$ 0.0003035$ 0.0003035

$ 1.8855601077962427
$ 1.8855601077962427$ 1.8855601077962427

$ 0
$ 0$ 0

-0.31%

-1.46%

+0.54%

+0.54%

Dreams Quest (DREAMS) reaalajas hind on $ 0.0002965. Viimase 24 tunni jooksul DREAMS kaubeldud madalaim $ 0.0002918 ja kõrgeim $ 0.0003035 näitab aktiivset turu volatiivsust. DREAMSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.8855601077962427 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DREAMS muutunud -0.31% viimase tunni jooksul, -1.46% 24 tunni vältel +0.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dreams Quest (DREAMS) – turuteave

No.2427

$ 463.76K
$ 463.76K$ 463.76K

$ 113.09K
$ 113.09K$ 113.09K

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

1.56B
1.56B 1.56B

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

1,669,037,783
1,669,037,783 1,669,037,783

39.10%

BSC

Dreams Quest praegune turukapitalisatsioon on $ 463.76K $ 113.09K 24 tunnise kauplemismahuga. DREAMS ringlev varu on 1.56B, mille koguvaru on 1669037783. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.19M.

Dreams Quest (DREAMS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Dreams Quest tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000004393-1.46%
30 päeva$ +0.0000889+42.82%
60 päeva$ +0.0000945+46.78%
90 päeva$ +0.0000802+37.07%
Dreams Quest Hinnamuutus täna

Täna registreeris DREAMS muutuse $ -0.000004393 (-1.46%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Dreams Quest 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000889 (+42.82%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Dreams Quest 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DREAMS $ +0.0000945 (+46.78%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Dreams Quest 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000802 (+37.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Dreams Quest (DREAMS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Dreams Quest hinnaajaloo lehte.

Mis on Dreams Quest (DREAMS)

Dreams Quest is a diversified media and entertainment company developing an open-world, action-adventure, role playing mobile game developed by Shakiti Studios, a subsidiary of Dreams Quest.

Dreams Quest on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Dreams Quest investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DREAMS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Dreams Quest kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Dreams Quest ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Dreams Quest hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dreams Quest (DREAMS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dreams Quest (DREAMS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dreams Quest nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dreams Quest hinna ennustust kohe!

Dreams Quest (DREAMS) tokenoomika

Dreams Quest (DREAMS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DREAMS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Dreams Quest (DREAMS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Dreams Quest osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Dreams Quest osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DREAMS kohalike valuutade suhtes

1 Dreams Quest(DREAMS)/VND
7.8023975
1 Dreams Quest(DREAMS)/AUD
A$0.000453645
1 Dreams Quest(DREAMS)/GBP
0.000216445
1 Dreams Quest(DREAMS)/EUR
0.000252025
1 Dreams Quest(DREAMS)/USD
$0.0002965
1 Dreams Quest(DREAMS)/MYR
RM0.001248265
1 Dreams Quest(DREAMS)/TRY
0.012094235
1 Dreams Quest(DREAMS)/JPY
¥0.0435855
1 Dreams Quest(DREAMS)/ARS
ARS$0.384563465
1 Dreams Quest(DREAMS)/RUB
0.023645875
1 Dreams Quest(DREAMS)/INR
0.025946715
1 Dreams Quest(DREAMS)/IDR
Rp4.782257395
1 Dreams Quest(DREAMS)/KRW
0.41180292
1 Dreams Quest(DREAMS)/PHP
0.016767075
1 Dreams Quest(DREAMS)/EGP
￡E.0.01431502
1 Dreams Quest(DREAMS)/BRL
R$0.0016011
1 Dreams Quest(DREAMS)/CAD
C$0.00040917
1 Dreams Quest(DREAMS)/BDT
0.03600696
1 Dreams Quest(DREAMS)/NGN
0.45475391
1 Dreams Quest(DREAMS)/UAH
0.012218765
1 Dreams Quest(DREAMS)/VES
Bs0.0400275
1 Dreams Quest(DREAMS)/CLP
$0.285826
1 Dreams Quest(DREAMS)/PKR
Rs0.08399252
1 Dreams Quest(DREAMS)/KZT
0.160528065
1 Dreams Quest(DREAMS)/THB
฿0.0096066
1 Dreams Quest(DREAMS)/TWD
NT$0.008903895
1 Dreams Quest(DREAMS)/AED
د.إ0.001088155
1 Dreams Quest(DREAMS)/CHF
Fr0.0002372
1 Dreams Quest(DREAMS)/HKD
HK$0.00231863
1 Dreams Quest(DREAMS)/AMD
֏0.11334009
1 Dreams Quest(DREAMS)/MAD
.د.م0.002665535
1 Dreams Quest(DREAMS)/MXN
$0.005553445
1 Dreams Quest(DREAMS)/PLN
0.00107926
1 Dreams Quest(DREAMS)/RON
лв0.00128088
1 Dreams Quest(DREAMS)/SEK
kr0.00282861
1 Dreams Quest(DREAMS)/BGN
лв0.000495155
1 Dreams Quest(DREAMS)/HUF
Ft0.100166595
1 Dreams Quest(DREAMS)/CZK
0.00620871
1 Dreams Quest(DREAMS)/KWD
د.ك0.0000904325
1 Dreams Quest(DREAMS)/ILS
0.000999205
1 Dreams Quest(DREAMS)/NOK
kr0.003015405
1 Dreams Quest(DREAMS)/NZD
$0.00049812

Dreams Quest ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Dreams Quest võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Dreams Quest ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dreams Quest kohta

Kui palju on Dreams Quest (DREAMS) tänapäeval väärt?
Reaalajas DREAMS hind USD on 0.0002965 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DREAMS/USD hind?
Praegune hind DREAMS/USD on $ 0.0002965. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dreams Quest turukapitalisatsioon?
DREAMS turukapitalisatsioon on $ 463.76K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DREAMS ringlev varu?
DREAMS ringlev varu on 1.56B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DREAMS (ATH) hind?
DREAMS saavutab ATH hinna summas 1.8855601077962427 USD.
Mis oli kõigi aegade DREAMS madalaim (ATL) hind?
DREAMS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DREAMS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DREAMS kauplemismaht on $ 113.09K USD.
Kas DREAMS sel aastal kõrgemale ka suundub?
DREAMS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DREAMS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:37:16 (UTC+8)

Dreams Quest (DREAMS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

DREAMS/USD kalkulaator

Summa

DREAMS
DREAMS
USD
USD

1 DREAMS = 0.0002965 USD

Kauplemine: DREAMS

DREAMSUSDT
$0.0002965
$0.0002965$0.0002965
-1.46%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu