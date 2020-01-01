Dracarys (DRA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dracarys (DRA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dracarys (DRA) teave Dracarys Token represents a pioneering approach in the realm of cryptocurrency, distinguished by its unique integration of meme culture to engage and unite the crypto community. This token is crafted to infuse a blend of humour and fiery enthusiasm, reshaping the conventional perspective on cryptocurrency investments. Ametlik veebisait: https://www.dracoin.net/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x622b8f894c3d556594bf2d5e4da0478d4968a4ee Ostke DRA kohe!

Dracarys (DRA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dracarys (DRA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 577.00B $ 577.00B $ 577.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 30.41K $ 30.41K $ 30.41K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000001656 $ 0.000001656 $ 0.000001656 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.0000000527 $ 0.0000000527 $ 0.0000000527 Lisateave Dracarys (DRA) hinna kohta

Dracarys (DRA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dracarys (DRA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DRA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DRA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DRA tokeni tokenoomikat, avastage DRA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DRA Kas olete huvitatud Dracarys (DRA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DRA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DRA MEXC-ist osta!

Dracarys (DRA) hinna ajalugu DRA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DRA hinna ajalugu kohe!

DRA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DRA võiks suunduda? Meie DRA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DRA tokeni hinna ennustust kohe!

