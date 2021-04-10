Deeper Network (DPR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Deeper Network (DPR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Deeper Network (DPR) teave Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet. Ametlik veebisait: https://www.deeper.network Valge raamat: https://deeper.network/whitepaper_en.pdf?1616235824088 Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xf3ae5d769e153ef72b4e3591ac004e89f48107a1 Ostke DPR kohe!

Deeper Network (DPR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Deeper Network (DPR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Koguvaru: $ 9.97B $ 9.97B $ 9.97B Ringlev varu: $ 3.17B $ 3.17B $ 3.17B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.64M $ 3.64M $ 3.64M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.35372 $ 0.35372 $ 0.35372 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000172676790509784 $ 0.000172676790509784 $ 0.000172676790509784 Praegune hind: $ 0.0003641 $ 0.0003641 $ 0.0003641 Lisateave Deeper Network (DPR) hinna kohta

Deeper Network (DPR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Deeper Network (DPR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DPR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DPR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DPR tokeni tokenoomikat, avastage DPR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DPR Kas olete huvitatud Deeper Network (DPR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DPR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DPR MEXC-ist osta!

Deeper Network (DPR) hinna ajalugu DPR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DPR hinna ajalugu kohe!

DPR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DPR võiks suunduda? Meie DPR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DPR tokeni hinna ennustust kohe!

