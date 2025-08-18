Deeper Network (DPR) reaalajas hind on $ 0.0002851. Viimase 24 tunni jooksul DPR kaubeldud madalaim $ 0.0002625 ja kõrgeim $ 0.0002857 näitab aktiivset turu volatiivsust. DPRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.33995451 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000172676790509784.
Lüliajalise tootluse osas on DPR muutunud +0.03% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +21.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Deeper Network (DPR) – turuteave
No.2178
$ 902.16K
$ 902.16K$ 902.16K
$ 199.42K
$ 199.42K$ 199.42K
$ 2.85M
$ 2.85M$ 2.85M
3.16B
3.16B 3.16B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
9,967,141,302.00769
9,967,141,302.00769 9,967,141,302.00769
31.64%
2021-04-10 00:00:00
ETH
Deeper Network praegune turukapitalisatsioon on $ 902.16K$ 199.42K 24 tunnise kauplemismahuga. DPR ringlev varu on 3.16B, mille koguvaru on 9967141302.00769. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.85M.
Deeper Network (DPR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Deeper Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0007603
-72.73%
60 päeva
$ -0.0008099
-73.97%
90 päeva
$ -0.0010749
-79.04%
Deeper Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris DPR muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Deeper Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0007603 (-72.73%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Deeper Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DPR $ -0.0008099 (-73.97%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Deeper Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0010749 (-79.04%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Deeper Network (DPR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet.
Deeper Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Deeper Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DPR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Deeper Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Deeper Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Deeper Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Deeper Network (DPR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Deeper Network (DPR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Deeper Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Deeper Network (DPR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DPR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Deeper Network (DPR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Deeper Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Deeper Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.