Rohkem infot DPR

DPR Hinnainfo

DPR Valge raamat

DPR Ametlik veebisait

DPR Tokenoomika

DPR Hinnaprognoos

DPR Ajalugu

DPR – ostujuhend

DPR-usaldusraha valuutakonverter

DPR Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Deeper Network logo

Deeper Network hind(DPR)

1 DPR/USD reaalajas hind:

$0.0002851
$0.0002851$0.0002851
0.00%1D
USD
Deeper Network (DPR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:06:04 (UTC+8)

Deeper Network (DPR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0002625
$ 0.0002625$ 0.0002625
24 h madal
$ 0.0002857
$ 0.0002857$ 0.0002857
24 h kõrge

$ 0.0002625
$ 0.0002625$ 0.0002625

$ 0.0002857
$ 0.0002857$ 0.0002857

$ 0.33995451
$ 0.33995451$ 0.33995451

$ 0.000172676790509784
$ 0.000172676790509784$ 0.000172676790509784

+0.03%

0.00%

+21.52%

+21.52%

Deeper Network (DPR) reaalajas hind on $ 0.0002851. Viimase 24 tunni jooksul DPR kaubeldud madalaim $ 0.0002625 ja kõrgeim $ 0.0002857 näitab aktiivset turu volatiivsust. DPRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.33995451 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000172676790509784.

Lüliajalise tootluse osas on DPR muutunud +0.03% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +21.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Deeper Network (DPR) – turuteave

No.2178

$ 902.16K
$ 902.16K$ 902.16K

$ 199.42K
$ 199.42K$ 199.42K

$ 2.85M
$ 2.85M$ 2.85M

3.16B
3.16B 3.16B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,967,141,302.00769
9,967,141,302.00769 9,967,141,302.00769

31.64%

2021-04-10 00:00:00

ETH

Deeper Network praegune turukapitalisatsioon on $ 902.16K $ 199.42K 24 tunnise kauplemismahuga. DPR ringlev varu on 3.16B, mille koguvaru on 9967141302.00769. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.85M.

Deeper Network (DPR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Deeper Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0007603-72.73%
60 päeva$ -0.0008099-73.97%
90 päeva$ -0.0010749-79.04%
Deeper Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris DPR muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Deeper Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0007603 (-72.73%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Deeper Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DPR $ -0.0008099 (-73.97%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Deeper Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0010749 (-79.04%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Deeper Network (DPR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Deeper Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Deeper Network (DPR)

Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet.

Deeper Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Deeper Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DPR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Deeper Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Deeper Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Deeper Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Deeper Network (DPR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Deeper Network (DPR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Deeper Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Deeper Network hinna ennustust kohe!

Deeper Network (DPR) tokenoomika

Deeper Network (DPR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DPR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Deeper Network (DPR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Deeper Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Deeper Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DPR kohalike valuutade suhtes

1 Deeper Network(DPR)/VND
7.5024065
1 Deeper Network(DPR)/AUD
A$0.000433352
1 Deeper Network(DPR)/GBP
0.000208123
1 Deeper Network(DPR)/EUR
0.000242335
1 Deeper Network(DPR)/USD
$0.0002851
1 Deeper Network(DPR)/MYR
RM0.001200271
1 Deeper Network(DPR)/TRY
0.011629229
1 Deeper Network(DPR)/JPY
¥0.0419097
1 Deeper Network(DPR)/ARS
ARS$0.369777551
1 Deeper Network(DPR)/RUB
0.022725321
1 Deeper Network(DPR)/INR
0.024949101
1 Deeper Network(DPR)/IDR
Rp4.598386453
1 Deeper Network(DPR)/KRW
0.395969688
1 Deeper Network(DPR)/PHP
0.016122405
1 Deeper Network(DPR)/EGP
￡E.0.013758926
1 Deeper Network(DPR)/BRL
R$0.00153954
1 Deeper Network(DPR)/CAD
C$0.000393438
1 Deeper Network(DPR)/BDT
0.034622544
1 Deeper Network(DPR)/NGN
0.437269274
1 Deeper Network(DPR)/UAH
0.011748971
1 Deeper Network(DPR)/VES
Bs0.0384885
1 Deeper Network(DPR)/CLP
$0.2748364
1 Deeper Network(DPR)/PKR
Rs0.080763128
1 Deeper Network(DPR)/KZT
0.154355991
1 Deeper Network(DPR)/THB
฿0.00920873
1 Deeper Network(DPR)/TWD
NT$0.008561553
1 Deeper Network(DPR)/AED
د.إ0.001046317
1 Deeper Network(DPR)/CHF
Fr0.00022808
1 Deeper Network(DPR)/HKD
HK$0.002229482
1 Deeper Network(DPR)/AMD
֏0.108982326
1 Deeper Network(DPR)/MAD
.د.م0.002563049
1 Deeper Network(DPR)/MXN
$0.005379837
1 Deeper Network(DPR)/PLN
0.001037764
1 Deeper Network(DPR)/RON
лв0.001231632
1 Deeper Network(DPR)/SEK
kr0.002722705
1 Deeper Network(DPR)/BGN
лв0.000476117
1 Deeper Network(DPR)/HUF
Ft0.09624976
1 Deeper Network(DPR)/CZK
0.00595859
1 Deeper Network(DPR)/KWD
د.ك0.0000869555
1 Deeper Network(DPR)/ILS
0.000960787
1 Deeper Network(DPR)/NOK
kr0.002905169
1 Deeper Network(DPR)/NZD
$0.000478968

Deeper Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Deeper Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Deeper Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Deeper Network kohta

Kui palju on Deeper Network (DPR) tänapäeval väärt?
Reaalajas DPR hind USD on 0.0002851 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DPR/USD hind?
Praegune hind DPR/USD on $ 0.0002851. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Deeper Network turukapitalisatsioon?
DPR turukapitalisatsioon on $ 902.16K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DPR ringlev varu?
DPR ringlev varu on 3.16B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DPR (ATH) hind?
DPR saavutab ATH hinna summas 0.33995451 USD.
Mis oli kõigi aegade DPR madalaim (ATL) hind?
DPR nägi ATL hinda summas 0.000172676790509784 USD.
Milline on DPR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DPR kauplemismaht on $ 199.42K USD.
Kas DPR sel aastal kõrgemale ka suundub?
DPR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DPR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:06:04 (UTC+8)

Deeper Network (DPR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

DPR/USD kalkulaator

Summa

DPR
DPR
USD
USD

1 DPR = 0.0002851 USD

Kauplemine: DPR

DPRUSDT
$0.0002851
$0.0002851$0.0002851
+0.14%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu