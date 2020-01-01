dovu (DOVU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi dovu (DOVU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

dovu (DOVU) teave Introducing dovuOS, the transformative platform reshaping sustainable project management. Our innovative system is designed to streamline complex sustainability tasks, reducing operational costs and simplifying processes. Seamlessly powered by DOVU tokens for any client, dovuOS offers transparent, predictable costs in USD, making sustainable project management more accessible and efficient for businesses. Ametlik veebisait: https://dovu.earth Plokiahela Explorer: https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.3716059 Ostke DOVU kohe!

dovu (DOVU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage dovu (DOVU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 22.90M $ 22.90M $ 22.90M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.005259 $ 0.005259 $ 0.005259 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000368190320191491 $ 0.000368190320191491 $ 0.000368190320191491 Praegune hind: $ 0.0022903 $ 0.0022903 $ 0.0022903 Lisateave dovu (DOVU) hinna kohta

dovu (DOVU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud dovu (DOVU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOVU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOVU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOVU tokeni tokenoomikat, avastage DOVU tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DOVU Kas olete huvitatud dovu (DOVU) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DOVU ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DOVU MEXC-ist osta!

dovu (DOVU) hinna ajalugu DOVU hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DOVU hinna ajalugu kohe!

DOVU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOVU võiks suunduda? Meie DOVU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOVU tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!