Polkadot logo

Polkadot hind(DOT)

1 DOT/USD reaalajas hind:

$4.068
-2.46%1D
USD
Polkadot (DOT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:36:53 (UTC+8)

Polkadot (DOT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 3.925
24 h madal
$ 4.193
24 h kõrge

$ 3.925
$ 4.193
$ 55.00497580824179
$ 2.6928957061
-0.81%

-2.46%

-0.20%

-0.20%

Polkadot (DOT) reaalajas hind on $ 4.069. Viimase 24 tunni jooksul DOT kaubeldud madalaim $ 3.925 ja kõrgeim $ 4.193 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 55.00497580824179 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 2.6928957061.

Lüliajalise tootluse osas on DOT muutunud -0.81% viimase tunni jooksul, -2.46% 24 tunni vältel -0.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Polkadot (DOT) – turuteave

No.24

$ 6.54B
$ 12.56M
$ 6.54B
1.61B
--
1,607,840,130.3970838
0.15%

2019-05-05 00:00:00

DOT

Polkadot praegune turukapitalisatsioon on $ 6.54B $ 12.56M 24 tunnise kauplemismahuga. DOT ringlev varu on 1.61B, mille koguvaru on 1607840130.3970838. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Polkadot (DOT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Polkadot tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.1026-2.46%
30 päeva$ -0.183-4.31%
60 päeva$ +0.472+13.12%
90 päeva$ -0.532-11.57%
Polkadot Hinnamuutus täna

Täna registreeris DOT muutuse $ -0.1026 (-2.46%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Polkadot 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.183 (-4.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Polkadot 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DOT $ +0.472 (+13.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Polkadot 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.532 (-11.57%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Polkadot (DOT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Polkadot hinnaajaloo lehte.

Mis on Polkadot (DOT)

Polkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.

Polkadot on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Polkadot investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DOT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Polkadot kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Polkadot ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Polkadot hinna ennustus (USD)

Kui palju on Polkadot (DOT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Polkadot (DOT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Polkadot nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Polkadot hinna ennustust kohe!

Polkadot (DOT) tokenoomika

Polkadot (DOT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Polkadot (DOT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Polkadot osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Polkadot osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DOT kohalike valuutade suhtes

Polkadot ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Polkadot võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Polkadot ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Polkadot kohta

Kui palju on Polkadot (DOT) tänapäeval väärt?
Reaalajas DOT hind USD on 4.069 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DOT/USD hind?
Praegune hind DOT/USD on $ 4.069. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Polkadot turukapitalisatsioon?
DOT turukapitalisatsioon on $ 6.54B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DOT ringlev varu?
DOT ringlev varu on 1.61B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOT (ATH) hind?
DOT saavutab ATH hinna summas 55.00497580824179 USD.
Mis oli kõigi aegade DOT madalaim (ATL) hind?
DOT nägi ATL hinda summas 2.6928957061 USD.
Milline on DOT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DOT kauplemismaht on $ 12.56M USD.
Kas DOT sel aastal kõrgemale ka suundub?
DOT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOT hinna ennustust.
