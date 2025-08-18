Dork Lord (DORKY) reaalajas hind on $ 0.0861. Viimase 24 tunni jooksul DORKY kaubeldud madalaim $ 0.07793 ja kõrgeim $ 0.09646 näitab aktiivset turu volatiivsust. DORKYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.15920904960381208 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002686366670419065.
Lüliajalise tootluse osas on DORKY muutunud +7.02% viimase tunni jooksul, -1.54% 24 tunni vältel +9.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Dork Lord (DORKY) – turuteave
DORKY ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 69420000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.98M.
Dork Lord (DORKY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Dork Lord tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0013453
-1.54%
30 päeva
$ +0.05557
+182.01%
60 päeva
$ +0.03816
+79.59%
90 päeva
$ +0.0561
+187.00%
Dork Lord Hinnamuutus täna
Täna registreeris DORKY muutuse $ -0.0013453 (-1.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Dork Lord 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.05557 (+182.01%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Dork Lord 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DORKY $ +0.03816 (+79.59%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Dork Lord 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0561 (+187.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Dork Lord (DORKY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Dork Lord (ETH) is a memecoin launched on the Ethereum blockchain. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the quirky and beloved characters from the series, Dork Lord aims to tap into the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. Join the Dork Lord community and ride the wave of meme culture in the crypto world. Whether you're a seasoned investor or new to the scene, Dork Lord $DORKY is set to captivate and reward its supporters.
Dork Lord on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Dork Lord investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DORKY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Dork Lord kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Dork Lord ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Dork Lord hinna ennustus (USD)
Kui palju on Dork Lord (DORKY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dork Lord (DORKY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dork Lord nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Dork Lord (DORKY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DORKY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Dork Lord (DORKY) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Dork Lord osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Dork Lord osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
