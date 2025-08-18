Rohkem infot DORKY

DORKY Hinnainfo

DORKY Ametlik veebisait

DORKY Tokenoomika

DORKY Hinnaprognoos

DORKY Ajalugu

DORKY – ostujuhend

DORKY-usaldusraha valuutakonverter

DORKY Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Dork Lord logo

Dork Lord hind(DORKY)

1 DORKY/USD reaalajas hind:

$0.08601
$0.08601$0.08601
-1.54%1D
USD
Dork Lord (DORKY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:36:46 (UTC+8)

Dork Lord (DORKY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.07793
$ 0.07793$ 0.07793
24 h madal
$ 0.09646
$ 0.09646$ 0.09646
24 h kõrge

$ 0.07793
$ 0.07793$ 0.07793

$ 0.09646
$ 0.09646$ 0.09646

$ 0.15920904960381208
$ 0.15920904960381208$ 0.15920904960381208

$ 0.002686366670419065
$ 0.002686366670419065$ 0.002686366670419065

+7.02%

-1.54%

+9.44%

+9.44%

Dork Lord (DORKY) reaalajas hind on $ 0.0861. Viimase 24 tunni jooksul DORKY kaubeldud madalaim $ 0.07793 ja kõrgeim $ 0.09646 näitab aktiivset turu volatiivsust. DORKYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.15920904960381208 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002686366670419065.

Lüliajalise tootluse osas on DORKY muutunud +7.02% viimase tunni jooksul, -1.54% 24 tunni vältel +9.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dork Lord (DORKY) – turuteave

No.3508

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 875.08K
$ 875.08K$ 875.08K

$ 5.98M
$ 5.98M$ 5.98M

0.00
0.00 0.00

69,420,000
69,420,000 69,420,000

69,420,000
69,420,000 69,420,000

0.00%

ETH

Dork Lord praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 875.08K 24 tunnise kauplemismahuga. DORKY ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 69420000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.98M.

Dork Lord (DORKY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Dork Lord tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0013453-1.54%
30 päeva$ +0.05557+182.01%
60 päeva$ +0.03816+79.59%
90 päeva$ +0.0561+187.00%
Dork Lord Hinnamuutus täna

Täna registreeris DORKY muutuse $ -0.0013453 (-1.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Dork Lord 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.05557 (+182.01%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Dork Lord 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DORKY $ +0.03816 (+79.59%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Dork Lord 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0561 (+187.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Dork Lord (DORKY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Dork Lord hinnaajaloo lehte.

Mis on Dork Lord (DORKY)

Dork Lord (ETH) is a memecoin launched on the Ethereum blockchain. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the quirky and beloved characters from the series, Dork Lord aims to tap into the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. Join the Dork Lord community and ride the wave of meme culture in the crypto world. Whether you're a seasoned investor or new to the scene, Dork Lord $DORKY is set to captivate and reward its supporters.

Dork Lord on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Dork Lord investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DORKY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Dork Lord kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Dork Lord ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Dork Lord hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dork Lord (DORKY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dork Lord (DORKY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dork Lord nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dork Lord hinna ennustust kohe!

Dork Lord (DORKY) tokenoomika

Dork Lord (DORKY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DORKY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Dork Lord (DORKY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Dork Lord osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Dork Lord osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DORKY kohalike valuutade suhtes

1 Dork Lord(DORKY)/VND
2,265.7215
1 Dork Lord(DORKY)/AUD
A$0.131733
1 Dork Lord(DORKY)/GBP
0.062853
1 Dork Lord(DORKY)/EUR
0.073185
1 Dork Lord(DORKY)/USD
$0.0861
1 Dork Lord(DORKY)/MYR
RM0.362481
1 Dork Lord(DORKY)/TRY
3.512019
1 Dork Lord(DORKY)/JPY
¥12.6567
1 Dork Lord(DORKY)/ARS
ARS$111.672561
1 Dork Lord(DORKY)/RUB
6.866475
1 Dork Lord(DORKY)/INR
7.534611
1 Dork Lord(DORKY)/IDR
Rp1,388.709483
1 Dork Lord(DORKY)/KRW
119.582568
1 Dork Lord(DORKY)/PHP
4.868955
1 Dork Lord(DORKY)/EGP
￡E.4.156908
1 Dork Lord(DORKY)/BRL
R$0.46494
1 Dork Lord(DORKY)/CAD
C$0.118818
1 Dork Lord(DORKY)/BDT
10.455984
1 Dork Lord(DORKY)/NGN
132.055014
1 Dork Lord(DORKY)/UAH
3.548181
1 Dork Lord(DORKY)/VES
Bs11.6235
1 Dork Lord(DORKY)/CLP
$83.0004
1 Dork Lord(DORKY)/PKR
Rs24.390408
1 Dork Lord(DORKY)/KZT
46.615401
1 Dork Lord(DORKY)/THB
฿2.78964
1 Dork Lord(DORKY)/TWD
NT$2.585583
1 Dork Lord(DORKY)/AED
د.إ0.315987
1 Dork Lord(DORKY)/CHF
Fr0.06888
1 Dork Lord(DORKY)/HKD
HK$0.673302
1 Dork Lord(DORKY)/AMD
֏32.912586
1 Dork Lord(DORKY)/MAD
.د.م0.774039
1 Dork Lord(DORKY)/MXN
$1.612653
1 Dork Lord(DORKY)/PLN
0.313404
1 Dork Lord(DORKY)/RON
лв0.371952
1 Dork Lord(DORKY)/SEK
kr0.821394
1 Dork Lord(DORKY)/BGN
лв0.143787
1 Dork Lord(DORKY)/HUF
Ft29.087163
1 Dork Lord(DORKY)/CZK
1.802934
1 Dork Lord(DORKY)/KWD
د.ك0.0262605
1 Dork Lord(DORKY)/ILS
0.290157
1 Dork Lord(DORKY)/NOK
kr0.875637
1 Dork Lord(DORKY)/NZD
$0.144648

Dork Lord ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Dork Lord võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Dork Lord ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dork Lord kohta

Kui palju on Dork Lord (DORKY) tänapäeval väärt?
Reaalajas DORKY hind USD on 0.0861 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DORKY/USD hind?
Praegune hind DORKY/USD on $ 0.0861. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dork Lord turukapitalisatsioon?
DORKY turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DORKY ringlev varu?
DORKY ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DORKY (ATH) hind?
DORKY saavutab ATH hinna summas 0.15920904960381208 USD.
Mis oli kõigi aegade DORKY madalaim (ATL) hind?
DORKY nägi ATL hinda summas 0.002686366670419065 USD.
Milline on DORKY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DORKY kauplemismaht on $ 875.08K USD.
Kas DORKY sel aastal kõrgemale ka suundub?
DORKY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DORKY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:36:46 (UTC+8)

Dork Lord (DORKY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

DORKY/USD kalkulaator

Summa

DORKY
DORKY
USD
USD

1 DORKY = 0.0861 USD

Kauplemine: DORKY

DORKYUSDT
$0.08601
$0.08601$0.08601
-1.55%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu