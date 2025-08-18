Rohkem infot DORA

DORA Hinnainfo

DORA Ametlik veebisait

DORA Tokenoomika

DORA Hinnaprognoos

DORA Ajalugu

DORA – ostujuhend

DORA-usaldusraha valuutakonverter

DORA Hetketurg

DORA USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

DORA logo

DORA hind(DORA)

1 DORA/USD reaalajas hind:

$0.3211
$0.3211$0.3211
+3.58%1D
USD
DORA (DORA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:36:38 (UTC+8)

DORA (DORA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.2511
$ 0.2511$ 0.2511
24 h madal
$ 0.3664
$ 0.3664$ 0.3664
24 h kõrge

$ 0.2511
$ 0.2511$ 0.2511

$ 0.3664
$ 0.3664$ 0.3664

$ 0.6208942686973458
$ 0.6208942686973458$ 0.6208942686973458

$ 0.1904234349674181
$ 0.1904234349674181$ 0.1904234349674181

+3.01%

+3.58%

+16.76%

+16.76%

DORA (DORA) reaalajas hind on $ 0.3211. Viimase 24 tunni jooksul DORA kaubeldud madalaim $ 0.2511 ja kõrgeim $ 0.3664 näitab aktiivset turu volatiivsust. DORAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6208942686973458 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1904234349674181.

Lüliajalise tootluse osas on DORA muutunud +3.01% viimase tunni jooksul, +3.58% 24 tunni vältel +16.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DORA (DORA) – turuteave

No.3377

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 107.90K
$ 107.90K$ 107.90K

$ 321.10M
$ 321.10M$ 321.10M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

DORA praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 107.90K 24 tunnise kauplemismahuga. DORA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 321.10M.

DORA (DORA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse DORA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.011098+3.58%
30 päeva$ +0.1211+60.55%
60 päeva$ +0.1211+60.55%
90 päeva$ +0.1211+60.55%
DORA Hinnamuutus täna

Täna registreeris DORA muutuse $ +0.011098 (+3.58%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

DORA 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.1211 (+60.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

DORA 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DORA $ +0.1211 (+60.55%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

DORA 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.1211 (+60.55%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada DORA (DORA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe DORA hinnaajaloo lehte.

Mis on DORA (DORA)

DORA is a Web3-native CeDeFi project centered around female narrative, on-chain logic, and USD1-backed governance. It aims to redefine power structures through community-driven consensus and stablecoin mechanisms.

DORA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DORA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DORA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse DORA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DORA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

DORA hinna ennustus (USD)

Kui palju on DORA (DORA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DORA (DORA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DORA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DORA hinna ennustust kohe!

DORA (DORA) tokenoomika

DORA (DORA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DORA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DORA (DORA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas DORA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DORA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DORA kohalike valuutade suhtes

1 DORA(DORA)/VND
8,449.7465
1 DORA(DORA)/AUD
A$0.491283
1 DORA(DORA)/GBP
0.234403
1 DORA(DORA)/EUR
0.272935
1 DORA(DORA)/USD
$0.3211
1 DORA(DORA)/MYR
RM1.351831
1 DORA(DORA)/TRY
13.097669
1 DORA(DORA)/JPY
¥47.2017
1 DORA(DORA)/ARS
ARS$416.469911
1 DORA(DORA)/RUB
25.607725
1 DORA(DORA)/INR
28.099461
1 DORA(DORA)/IDR
Rp5,179.031533
1 DORA(DORA)/KRW
445.969368
1 DORA(DORA)/PHP
18.158205
1 DORA(DORA)/EGP
￡E.15.502708
1 DORA(DORA)/BRL
R$1.73394
1 DORA(DORA)/CAD
C$0.443118
1 DORA(DORA)/BDT
38.994384
1 DORA(DORA)/NGN
492.483914
1 DORA(DORA)/UAH
13.232531
1 DORA(DORA)/VES
Bs43.3485
1 DORA(DORA)/CLP
$309.5404
1 DORA(DORA)/PKR
Rs90.961208
1 DORA(DORA)/KZT
173.846751
1 DORA(DORA)/THB
฿10.40364
1 DORA(DORA)/TWD
NT$9.642633
1 DORA(DORA)/AED
د.إ1.178437
1 DORA(DORA)/CHF
Fr0.25688
1 DORA(DORA)/HKD
HK$2.511002
1 DORA(DORA)/AMD
֏122.743686
1 DORA(DORA)/MAD
.د.م2.886689
1 DORA(DORA)/MXN
$6.014203
1 DORA(DORA)/PLN
1.168804
1 DORA(DORA)/RON
лв1.387152
1 DORA(DORA)/SEK
kr3.063294
1 DORA(DORA)/BGN
лв0.536237
1 DORA(DORA)/HUF
Ft108.477213
1 DORA(DORA)/CZK
6.723834
1 DORA(DORA)/KWD
د.ك0.0979355
1 DORA(DORA)/ILS
1.082107
1 DORA(DORA)/NOK
kr3.265587
1 DORA(DORA)/NZD
$0.539448

DORA ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DORA võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse DORA ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DORA kohta

Kui palju on DORA (DORA) tänapäeval väärt?
Reaalajas DORA hind USD on 0.3211 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DORA/USD hind?
Praegune hind DORA/USD on $ 0.3211. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DORA turukapitalisatsioon?
DORA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DORA ringlev varu?
DORA ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DORA (ATH) hind?
DORA saavutab ATH hinna summas 0.6208942686973458 USD.
Mis oli kõigi aegade DORA madalaim (ATL) hind?
DORA nägi ATL hinda summas 0.1904234349674181 USD.
Milline on DORA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DORA kauplemismaht on $ 107.90K USD.
Kas DORA sel aastal kõrgemale ka suundub?
DORA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DORA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:36:38 (UTC+8)

DORA (DORA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

DORA/USD kalkulaator

Summa

DORA
DORA
USD
USD

1 DORA = 0.3211 USD

Kauplemine: DORA

DORAUSDT
$0.3211
$0.3211$0.3211
+3.58%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu