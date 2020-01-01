DOP (DOP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DOP (DOP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DOP (DOP) teave The Data Ownership Protocol (DOP) utilizes zero-knowledge proofs to allow flexible transparency on top of Ethereum L1. DOP allows users and DApps to store assets and make transaction data controlled by the user or selectively disclose token holdings and historical information. Ametlik veebisait: https://dop.org Valge raamat: https://dop.org/DOP_Whitepaper_V2.1.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x97a9a15168c22b3c137e6381037e1499c8ad0978 Ostke DOP kohe!

DOP (DOP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DOP (DOP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.34M $ 6.34M $ 6.34M Koguvaru: $ 23.35B $ 23.35B $ 23.35B Ringlev varu: $ 8.73B $ 8.73B $ 8.73B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.02M $ 17.02M $ 17.02M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0295 $ 0.0295 $ 0.0295 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000140539347707137 $ 0.000140539347707137 $ 0.000140539347707137 Praegune hind: $ 0.0007257 $ 0.0007257 $ 0.0007257 Lisateave DOP (DOP) hinna kohta

DOP (DOP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DOP (DOP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOP tokeni tokenoomikat, avastage DOP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DOP Kas olete huvitatud DOP (DOP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DOP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DOP MEXC-ist osta!

DOP (DOP) hinna ajalugu DOP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DOP hinna ajalugu kohe!

DOP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOP võiks suunduda? Meie DOP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOP tokeni hinna ennustust kohe!

