DOP hind(DOP)

1 DOP/USD reaalajas hind:

$0.0008396
$0.0008396$0.0008396
-16.96%1D
USD
DOP (DOP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:20:03 (UTC+8)

DOP (DOP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0003425
$ 0.0003425$ 0.0003425
24 h madal
$ 0.0015776
$ 0.0015776$ 0.0015776
24 h kõrge

$ 0.0003425
$ 0.0003425$ 0.0003425

$ 0.0015776
$ 0.0015776$ 0.0015776

$ 0.03574328299710751
$ 0.03574328299710751$ 0.03574328299710751

$ 0.000140539347707137
$ 0.000140539347707137$ 0.000140539347707137

-9.71%

-16.96%

+453.36%

+453.36%

DOP (DOP) reaalajas hind on $ 0.0008472. Viimase 24 tunni jooksul DOP kaubeldud madalaim $ 0.0003425 ja kõrgeim $ 0.0015776 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03574328299710751 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000140539347707137.

Lüliajalise tootluse osas on DOP muutunud -9.71% viimase tunni jooksul, -16.96% 24 tunni vältel +453.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DOP (DOP) – turuteave

No.1434

$ 7.40M
$ 7.40M$ 7.40M

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

$ 19.86M
$ 19.86M$ 19.86M

8.73B
8.73B 8.73B

23,447,160,768
23,447,160,768 23,447,160,768

23,348,000,000
23,348,000,000 23,348,000,000

37.24%

ETH

DOP praegune turukapitalisatsioon on $ 7.40M $ 1.11M 24 tunnise kauplemismahuga. DOP ringlev varu on 8.73B, mille koguvaru on 23348000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.86M.

DOP (DOP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse DOP tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000171479-16.96%
30 päeva$ +0.0006346+298.49%
60 päeva$ +0.0005992+241.61%
90 päeva$ +0.0005549+189.83%
DOP Hinnamuutus täna

Täna registreeris DOP muutuse $ -0.000171479 (-16.96%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

DOP 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0006346 (+298.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

DOP 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DOP $ +0.0005992 (+241.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

DOP 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0005549 (+189.83%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada DOP (DOP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe DOP hinnaajaloo lehte.

Mis on DOP (DOP)

The Data Ownership Protocol (DOP) utilizes zero-knowledge proofs to allow flexible transparency on top of Ethereum L1. DOP allows users and DApps to store assets and make transaction data controlled by the user or selectively disclose token holdings and historical information.

DOP on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DOP investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DOP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse DOP kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DOP ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

DOP hinna ennustus (USD)

Kui palju on DOP (DOP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DOP (DOP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DOP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DOP hinna ennustust kohe!

DOP (DOP) tokenoomika

DOP (DOP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DOP (DOP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas DOP osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DOP osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DOP kohalike valuutade suhtes

1 DOP(DOP)/VND
22.294068
1 DOP(DOP)/AUD
A$0.001287744
1 DOP(DOP)/GBP
0.000618456
1 DOP(DOP)/EUR
0.00072012
1 DOP(DOP)/USD
$0.0008472
1 DOP(DOP)/MYR
RM0.003566712
1 DOP(DOP)/TRY
0.034557288
1 DOP(DOP)/JPY
¥0.1245384
1 DOP(DOP)/ARS
ARS$1.098826872
1 DOP(DOP)/RUB
0.067530312
1 DOP(DOP)/INR
0.074138472
1 DOP(DOP)/IDR
Rp13.664514216
1 DOP(DOP)/KRW
1.176659136
1 DOP(DOP)/PHP
0.04790916
1 DOP(DOP)/EGP
￡E.0.040885872
1 DOP(DOP)/BRL
R$0.00457488
1 DOP(DOP)/CAD
C$0.001169136
1 DOP(DOP)/BDT
0.102883968
1 DOP(DOP)/NGN
1.299384528
1 DOP(DOP)/UAH
0.034913112
1 DOP(DOP)/VES
Bs0.114372
1 DOP(DOP)/CLP
$0.8167008
1 DOP(DOP)/PKR
Rs0.239994816
1 DOP(DOP)/KZT
0.458682552
1 DOP(DOP)/THB
฿0.02736456
1 DOP(DOP)/TWD
NT$0.025441416
1 DOP(DOP)/AED
د.إ0.003109224
1 DOP(DOP)/CHF
Fr0.00067776
1 DOP(DOP)/HKD
HK$0.006625104
1 DOP(DOP)/AMD
֏0.323850672
1 DOP(DOP)/MAD
.د.م0.007616328
1 DOP(DOP)/MXN
$0.015986664
1 DOP(DOP)/PLN
0.003083808
1 DOP(DOP)/RON
лв0.003659904
1 DOP(DOP)/SEK
kr0.00809076
1 DOP(DOP)/BGN
лв0.001414824
1 DOP(DOP)/HUF
Ft0.28601472
1 DOP(DOP)/CZK
0.01770648
1 DOP(DOP)/KWD
د.ك0.000258396
1 DOP(DOP)/ILS
0.002855064
1 DOP(DOP)/NOK
kr0.008632968
1 DOP(DOP)/NZD
$0.001423296

DOP ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DOP võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse DOP ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DOP kohta

Kui palju on DOP (DOP) tänapäeval väärt?
Reaalajas DOP hind USD on 0.0008472 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DOP/USD hind?
Praegune hind DOP/USD on $ 0.0008472. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DOP turukapitalisatsioon?
DOP turukapitalisatsioon on $ 7.40M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DOP ringlev varu?
DOP ringlev varu on 8.73B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOP (ATH) hind?
DOP saavutab ATH hinna summas 0.03574328299710751 USD.
Mis oli kõigi aegade DOP madalaim (ATL) hind?
DOP nägi ATL hinda summas 0.000140539347707137 USD.
Milline on DOP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DOP kauplemismaht on $ 1.11M USD.
Kas DOP sel aastal kõrgemale ka suundub?
DOP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOP hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:20:03 (UTC+8)

DOP (DOP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 DOP = 0.0008472 USD

