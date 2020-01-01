donkey (DONKEY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi donkey (DONKEY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

donkey (DONKEY) teave $DONKEY is a meme coin built around "donkey" culture. It has attracted attention to social media due to its association with Binance founder CZ, who is humorously referred to as a "donkey." The coin embraces the symbolic meaning of donkeys in both Middle Eastern and global cultures. Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xa49fa5e8106e2d6d6a69e78df9b6a20aab9c4444 Ostke DONKEY kohe!

donkey (DONKEY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage donkey (DONKEY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.56M $ 17.56M $ 17.56M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.56M $ 17.56M $ 17.56M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000017148037481088 $ 0.000017148037481088 $ 0.000017148037481088 Praegune hind: $ 0.01756 $ 0.01756 $ 0.01756 Lisateave donkey (DONKEY) hinna kohta

donkey (DONKEY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud donkey (DONKEY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DONKEY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DONKEY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DONKEY tokeni tokenoomikat, avastage DONKEY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DONKEY Kas olete huvitatud donkey (DONKEY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DONKEY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DONKEY MEXC-ist osta!

donkey (DONKEY) hinna ajalugu DONKEY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DONKEY hinna ajalugu kohe!

DONKEY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DONKEY võiks suunduda? Meie DONKEY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DONKEY tokeni hinna ennustust kohe!

