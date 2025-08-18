donkey (DONKEY) reaalajas hind on $ 0.016097. Viimase 24 tunni jooksul DONKEY kaubeldud madalaim $ 0.014501 ja kõrgeim $ 0.01728 näitab aktiivset turu volatiivsust. DONKEYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0246053307284181 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000017148037481088.
Lüliajalise tootluse osas on DONKEY muutunud -1.56% viimase tunni jooksul, -0.88% 24 tunni vältel -18.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
donkey (DONKEY) – turuteave
No.968
$ 16.10M
$ 132.84K
$ 16.10M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%
BSC
donkey praegune turukapitalisatsioon on $ 16.10M$ 132.84K 24 tunnise kauplemismahuga. DONKEY ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.10M.
donkey (DONKEY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse donkey tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00014291
-0.88%
30 päeva
$ +0.014579
+960.40%
60 päeva
$ +0.014504
+910.48%
90 päeva
$ +0.014477
+893.64%
donkey Hinnamuutus täna
Täna registreeris DONKEY muutuse $ -0.00014291 (-0.88%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
donkey 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.014579 (+960.40%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
donkey 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DONKEY $ +0.014504 (+910.48%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
donkey 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.014477 (+893.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada donkey (DONKEY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
$DONKEY is a meme coin built around "donkey" culture. It has attracted attention to social media due to its association with Binance founder CZ, who is humorously referred to as a "donkey." The coin embraces the symbolic meaning of donkeys in both Middle Eastern and global cultures.
donkey on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie donkey investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DONKEY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse donkey kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie donkey ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
donkey hinna ennustus (USD)
Kui palju on donkey (DONKEY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie donkey (DONKEY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida donkey nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
donkey (DONKEY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DONKEY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
donkey (DONKEY) ostujuhend
Kas otsite, kuidas donkey osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust donkey osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.