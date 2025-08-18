DOMI (DOMI) reaalajas hind on $ 0.08981. Viimase 24 tunni jooksul DOMI kaubeldud madalaim $ 0.08792 ja kõrgeim $ 0.09006 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOMIkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on DOMI muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, -0.03% 24 tunni vältel -11.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DOMI (DOMI) – turuteave
$ 68.99K
$ 68.99K
$ 89.81M
$ 89.81M
1,000,000,000
1,000,000,000
DOMINO
DOMI praegune turukapitalisatsioon on --$ 68.99K 24 tunnise kauplemismahuga. DOMI ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
DOMI (DOMI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DOMI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000269
-0.03%
30 päeva
$ +0.01766
+24.47%
60 päeva
$ +0.00981
+12.26%
90 päeva
$ -0.01373
-13.27%
DOMI Hinnamuutus täna
Täna registreeris DOMI muutuse $ -0.0000269 (-0.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DOMI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01766 (+24.47%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DOMI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DOMI $ +0.00981 (+12.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DOMI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01373 (-13.27%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada DOMI (DOMI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Domi Chain is the safest blockchain with AI security and hyper speed for end users and developers.
DOMI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DOMI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DOMI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse DOMI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DOMI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
DOMI hinna ennustus (USD)
Kui palju on DOMI (DOMI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DOMI (DOMI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DOMI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
DOMI (DOMI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOMI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
DOMI (DOMI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas DOMI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DOMI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.