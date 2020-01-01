Dolan Duck (DOLAN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dolan Duck (DOLAN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dolan Duck (DOLAN) teave Look at me, Dolan is the captain now. Ametlik veebisait: https://www.dolanduck.io/ Valge raamat: https://dolan-duck.notion.site/Dolan-Coin-1d1fe02ff1ad42e0b0014f8e57cb8f56 Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/4YK1njyeCkBuXG6phNtidJWKCbBhB659iwGkUJx98P5Z Ostke DOLAN kohe!

Dolan Duck (DOLAN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dolan Duck (DOLAN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.30M $ 5.30M $ 5.30M Koguvaru: $ 98.24M $ 98.24M $ 98.24M Ringlev varu: $ 98.24M $ 98.24M $ 98.24M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.30M $ 5.30M $ 5.30M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.9107 $ 0.9107 $ 0.9107 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000054623107644853 $ 0.000054623107644853 $ 0.000054623107644853 Praegune hind: $ 0.054 $ 0.054 $ 0.054 Lisateave Dolan Duck (DOLAN) hinna kohta

Dolan Duck (DOLAN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dolan Duck (DOLAN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOLAN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOLAN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOLAN tokeni tokenoomikat, avastage DOLAN tokeni reaalajas hinda!

Dolan Duck (DOLAN) hinna ajalugu DOLAN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DOLAN hinna ajalugu kohe!

