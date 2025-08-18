Rohkem infot DOLAN

DOLAN Hinnainfo

DOLAN Valge raamat

DOLAN Ametlik veebisait

DOLAN Tokenoomika

DOLAN Hinnaprognoos

DOLAN Ajalugu

DOLAN – ostujuhend

DOLAN-usaldusraha valuutakonverter

DOLAN Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Dolan Duck logo

Dolan Duck hind(DOLAN)

1 DOLAN/USD reaalajas hind:

$0.06183
$0.06183$0.06183
+1.61%1D
USD
Dolan Duck (DOLAN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:36:32 (UTC+8)

Dolan Duck (DOLAN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0594
$ 0.0594$ 0.0594
24 h madal
$ 0.06989
$ 0.06989$ 0.06989
24 h kõrge

$ 0.0594
$ 0.0594$ 0.0594

$ 0.06989
$ 0.06989$ 0.06989

$ 0.9019465788546459
$ 0.9019465788546459$ 0.9019465788546459

$ 0.000054623107644853
$ 0.000054623107644853$ 0.000054623107644853

+0.01%

+1.61%

-14.31%

-14.31%

Dolan Duck (DOLAN) reaalajas hind on $ 0.06183. Viimase 24 tunni jooksul DOLAN kaubeldud madalaim $ 0.0594 ja kõrgeim $ 0.06989 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOLANkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.9019465788546459 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000054623107644853.

Lüliajalise tootluse osas on DOLAN muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +1.61% 24 tunni vältel -14.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dolan Duck (DOLAN) – turuteave

No.1342

$ 6.07M
$ 6.07M$ 6.07M

$ 11.13K
$ 11.13K$ 11.13K

$ 6.07M
$ 6.07M$ 6.07M

98.24M
98.24M 98.24M

98,235,225
98,235,225 98,235,225

SOL

Dolan Duck praegune turukapitalisatsioon on $ 6.07M $ 11.13K 24 tunnise kauplemismahuga. DOLAN ringlev varu on 98.24M, mille koguvaru on 98235225. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Dolan Duck (DOLAN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Dolan Duck tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0009797+1.61%
30 päeva$ +0.00174+2.89%
60 päeva$ +0.00118+1.94%
90 päeva$ -0.01323-17.63%
Dolan Duck Hinnamuutus täna

Täna registreeris DOLAN muutuse $ +0.0009797 (+1.61%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Dolan Duck 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00174 (+2.89%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Dolan Duck 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DOLAN $ +0.00118 (+1.94%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Dolan Duck 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01323 (-17.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Dolan Duck (DOLAN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Dolan Duck hinnaajaloo lehte.

Mis on Dolan Duck (DOLAN)

Look at me, Dolan is the captain now.

Dolan Duck on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Dolan Duck investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DOLAN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Dolan Duck kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Dolan Duck ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Dolan Duck hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dolan Duck (DOLAN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dolan Duck (DOLAN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dolan Duck nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dolan Duck hinna ennustust kohe!

Dolan Duck (DOLAN) tokenoomika

Dolan Duck (DOLAN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOLAN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Dolan Duck (DOLAN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Dolan Duck osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Dolan Duck osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DOLAN kohalike valuutade suhtes

1 Dolan Duck(DOLAN)/VND
1,627.05645
1 Dolan Duck(DOLAN)/AUD
A$0.0945999
1 Dolan Duck(DOLAN)/GBP
0.0451359
1 Dolan Duck(DOLAN)/EUR
0.0525555
1 Dolan Duck(DOLAN)/USD
$0.06183
1 Dolan Duck(DOLAN)/MYR
RM0.2603043
1 Dolan Duck(DOLAN)/TRY
2.5220457
1 Dolan Duck(DOLAN)/JPY
¥9.08901
1 Dolan Duck(DOLAN)/ARS
ARS$80.1941283
1 Dolan Duck(DOLAN)/RUB
4.9309425
1 Dolan Duck(DOLAN)/INR
5.4107433
1 Dolan Duck(DOLAN)/IDR
Rp997.2579249
1 Dolan Duck(DOLAN)/KRW
85.8744504
1 Dolan Duck(DOLAN)/PHP
3.4964865
1 Dolan Duck(DOLAN)/EGP
￡E.2.9851524
1 Dolan Duck(DOLAN)/BRL
R$0.333882
1 Dolan Duck(DOLAN)/CAD
C$0.0853254
1 Dolan Duck(DOLAN)/BDT
7.5086352
1 Dolan Duck(DOLAN)/NGN
94.8311442
1 Dolan Duck(DOLAN)/UAH
2.5480143
1 Dolan Duck(DOLAN)/VES
Bs8.34705
1 Dolan Duck(DOLAN)/CLP
$59.60412
1 Dolan Duck(DOLAN)/PKR
Rs17.5152024
1 Dolan Duck(DOLAN)/KZT
33.4753803
1 Dolan Duck(DOLAN)/THB
฿2.003292
1 Dolan Duck(DOLAN)/TWD
NT$1.8567549
1 Dolan Duck(DOLAN)/AED
د.إ0.2269161
1 Dolan Duck(DOLAN)/CHF
Fr0.049464
1 Dolan Duck(DOLAN)/HKD
HK$0.4835106
1 Dolan Duck(DOLAN)/AMD
֏23.6351358
1 Dolan Duck(DOLAN)/MAD
.د.م0.5558517
1 Dolan Duck(DOLAN)/MXN
$1.1580759
1 Dolan Duck(DOLAN)/PLN
0.2250612
1 Dolan Duck(DOLAN)/RON
лв0.2671056
1 Dolan Duck(DOLAN)/SEK
kr0.5898582
1 Dolan Duck(DOLAN)/BGN
лв0.1032561
1 Dolan Duck(DOLAN)/HUF
Ft20.8880289
1 Dolan Duck(DOLAN)/CZK
1.2947202
1 Dolan Duck(DOLAN)/KWD
د.ك0.01885815
1 Dolan Duck(DOLAN)/ILS
0.2083671
1 Dolan Duck(DOLAN)/NOK
kr0.6288111
1 Dolan Duck(DOLAN)/NZD
$0.1038744

Dolan Duck ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Dolan Duck võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Dolan Duck ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dolan Duck kohta

Kui palju on Dolan Duck (DOLAN) tänapäeval väärt?
Reaalajas DOLAN hind USD on 0.06183 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DOLAN/USD hind?
Praegune hind DOLAN/USD on $ 0.06183. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dolan Duck turukapitalisatsioon?
DOLAN turukapitalisatsioon on $ 6.07M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DOLAN ringlev varu?
DOLAN ringlev varu on 98.24M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOLAN (ATH) hind?
DOLAN saavutab ATH hinna summas 0.9019465788546459 USD.
Mis oli kõigi aegade DOLAN madalaim (ATL) hind?
DOLAN nägi ATL hinda summas 0.000054623107644853 USD.
Milline on DOLAN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DOLAN kauplemismaht on $ 11.13K USD.
Kas DOLAN sel aastal kõrgemale ka suundub?
DOLAN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOLAN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:36:32 (UTC+8)

Dolan Duck (DOLAN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

DOLAN/USD kalkulaator

Summa

DOLAN
DOLAN
USD
USD

1 DOLAN = 0.06183 USD

Kauplemine: DOLAN

DOLANUSDT
$0.06183
$0.06183$0.06183
+1.61%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu