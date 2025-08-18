Rohkem infot DOGK

DOGK hind(DOGK)

$0.0001704
+2.77%1D
DOGK (DOGK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:36:24 (UTC+8)

DOGK (DOGK) hinna teave (USD)

DOGK (DOGK) reaalajas hind on $ 0.0001704. Viimase 24 tunni jooksul DOGK kaubeldud madalaim $ 0.0001658 ja kõrgeim $ 0.0001704 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOGKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.002676908413664451 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000039685966470422.

Lüliajalise tootluse osas on DOGK muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +2.77% 24 tunni vältel +1.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DOGK (DOGK) – turuteave

No.2238

$ 759.85K
$ 759.85K$ 759.85K

$ 14.12
$ 14.12$ 14.12

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

4.46B
4.46B 4.46B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

4,459,237,949
4,459,237,949 4,459,237,949

44.59%

KRC20

DOGK praegune turukapitalisatsioon on $ 759.85K $ 14.12 24 tunnise kauplemismahuga. DOGK ringlev varu on 4.46B, mille koguvaru on 4459237949. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.70M.

DOGK (DOGK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse DOGK tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000004593+2.77%
30 päeva$ -0.0000202-10.60%
60 päeva$ -0.0000269-13.64%
90 päeva$ +0.0000216+14.51%
DOGK Hinnamuutus täna

Täna registreeris DOGK muutuse $ +0.000004593 (+2.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

DOGK 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000202 (-10.60%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

DOGK 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DOGK $ -0.0000269 (-13.64%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

DOGK 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000216 (+14.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada DOGK (DOGK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe DOGK hinnaajaloo lehte.

Mis on DOGK (DOGK)

DAGKnight Dog is a Memecoin on the KRC20 protocol on Kaspa. Join our hero "DOGK" as he navigates his way through the BlockDAG world, protecting and guarding the Kaspa network Dagknight Dog will be at the forefront, helping onboard users to the revolutionary technology, and visionary founders of the worlds first BlockDAG, Kaspa!

DOGK on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DOGK investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DOGK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse DOGK kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DOGK ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

DOGK hinna ennustus (USD)

Kui palju on DOGK (DOGK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DOGK (DOGK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DOGK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DOGK hinna ennustust kohe!

DOGK (DOGK) tokenoomika

DOGK (DOGK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOGK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DOGK (DOGK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas DOGK osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DOGK osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DOGK kohalike valuutade suhtes

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DOGK võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on DOGK (DOGK) tänapäeval väärt?
Reaalajas DOGK hind USD on 0.0001704 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DOGK/USD hind?
Praegune hind DOGK/USD on $ 0.0001704. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DOGK turukapitalisatsioon?
DOGK turukapitalisatsioon on $ 759.85K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DOGK ringlev varu?
DOGK ringlev varu on 4.46B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOGK (ATH) hind?
DOGK saavutab ATH hinna summas 0.002676908413664451 USD.
Mis oli kõigi aegade DOGK madalaim (ATL) hind?
DOGK nägi ATL hinda summas 0.000039685966470422 USD.
Milline on DOGK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DOGK kauplemismaht on $ 14.12 USD.
Kas DOGK sel aastal kõrgemale ka suundub?
DOGK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOGK hinna ennustust.
Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
