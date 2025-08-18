DOGK (DOGK) reaalajas hind on $ 0.0001704. Viimase 24 tunni jooksul DOGK kaubeldud madalaim $ 0.0001658 ja kõrgeim $ 0.0001704 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOGKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.002676908413664451 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000039685966470422.
Lüliajalise tootluse osas on DOGK muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +2.77% 24 tunni vältel +1.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DOGK (DOGK) – turuteave
No.2238
$ 759.85K
$ 759.85K$ 759.85K
$ 14.12
$ 14.12$ 14.12
$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M
4.46B
4.46B 4.46B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
4,459,237,949
4,459,237,949 4,459,237,949
44.59%
KRC20
DOGK praegune turukapitalisatsioon on $ 759.85K$ 14.12 24 tunnise kauplemismahuga. DOGK ringlev varu on 4.46B, mille koguvaru on 4459237949. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.70M.
DOGK (DOGK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DOGK tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000004593
+2.77%
30 päeva
$ -0.0000202
-10.60%
60 päeva
$ -0.0000269
-13.64%
90 päeva
$ +0.0000216
+14.51%
DOGK Hinnamuutus täna
Täna registreeris DOGK muutuse $ +0.000004593 (+2.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DOGK 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000202 (-10.60%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DOGK 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DOGK $ -0.0000269 (-13.64%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DOGK 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000216 (+14.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada DOGK (DOGK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
DAGKnight Dog is a Memecoin on the KRC20 protocol on Kaspa. Join our hero "DOGK" as he navigates his way through the BlockDAG world, protecting and guarding the Kaspa network Dagknight Dog will be at the forefront, helping onboard users to the revolutionary technology, and visionary founders of the worlds first BlockDAG, Kaspa!
DOGK on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DOGK investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DOGK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse DOGK kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DOGK ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
DOGK hinna ennustus (USD)
Kui palju on DOGK (DOGK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DOGK (DOGK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DOGK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
DOGK (DOGK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOGK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
DOGK (DOGK) ostujuhend
Kas otsite, kuidas DOGK osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DOGK osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.