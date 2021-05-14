DOGGY (DOGGY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DOGGY (DOGGY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DOGGY (DOGGY) teave $DOGGY is the coin that would allow you to exchange for Crypto Doggy #NFT. These cute animated doggies are designed by one of our featured artists, and will have a gif format. Ametlik veebisait: https://cryptodoggies.io/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x74926b3d118a63f6958922d3dc05eb9c6e6e00c6 Ostke DOGGY kohe!

DOGGY (DOGGY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DOGGY (DOGGY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 402.63K $ 402.63K $ 402.63K Koguvaru: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B Ringlev varu: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 894.50K $ 894.50K $ 894.50K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.095 $ 0.095 $ 0.095 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000138093231463697 $ 0.000138093231463697 $ 0.000138093231463697 Praegune hind: $ 0.0001789 $ 0.0001789 $ 0.0001789 Lisateave DOGGY (DOGGY) hinna kohta

DOGGY (DOGGY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DOGGY (DOGGY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOGGY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOGGY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOGGY tokeni tokenoomikat, avastage DOGGY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DOGGY Kas olete huvitatud DOGGY (DOGGY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DOGGY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DOGGY MEXC-ist osta!

DOGGY (DOGGY) hinna ajalugu DOGGY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DOGGY hinna ajalugu kohe!

DOGGY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOGGY võiks suunduda? Meie DOGGY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOGGY tokeni hinna ennustust kohe!

