DogeVerse (DOGEVERSE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DogeVerse (DOGEVERSE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DogeVerse (DOGEVERSE) teave Dogeverse is the first Doge Meme token built on a multichain network spanning Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche and Base. Welcome to an interconnected universe of doge lovers where community, rewards, and creative fun converge. Stake your $DOGEVERSE tokens on Ethereum to increase your holdings throughout meme season. Ametlik veebisait: https://thedogeverse.com/en Valge raamat: https://thedogeverse.com/assets/documents/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x62f03b52c377fea3eb71d451a95ad86c818755d1 Ostke DOGEVERSE kohe!

DogeVerse (DOGEVERSE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DogeVerse (DOGEVERSE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 200.00B $ 200.00B $ 200.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 974.00K $ 974.00K $ 974.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00017 $ 0.00017 $ 0.00017 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000003988961628062 $ 0.000003988961628062 $ 0.000003988961628062 Praegune hind: $ 0.00000487 $ 0.00000487 $ 0.00000487 Lisateave DogeVerse (DOGEVERSE) hinna kohta

DogeVerse (DOGEVERSE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DogeVerse (DOGEVERSE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOGEVERSE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOGEVERSE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOGEVERSE tokeni tokenoomikat, avastage DOGEVERSE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DOGEVERSE Kas olete huvitatud DogeVerse (DOGEVERSE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DOGEVERSE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DOGEVERSE MEXC-ist osta!

DogeVerse (DOGEVERSE) hinna ajalugu DOGEVERSE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DOGEVERSE hinna ajalugu kohe!

DOGEVERSE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOGEVERSE võiks suunduda? Meie DOGEVERSE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOGEVERSE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!