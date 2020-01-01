DOGEN (DOGEN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DOGEN (DOGEN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DOGEN (DOGEN) teave DOGEN is the alpha-dog degen with a strong smell of masculinity and inevitable success. Ametlik veebisait: https://dogen.meme/ Valge raamat: https://docs.dogen.meme/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/B7xavrAozTa1msQxu8YAcvPftf76x1fJYyLrYdTnbrah Ostke DOGEN kohe!

DOGEN (DOGEN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DOGEN (DOGEN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.004146 $ 0.004146 $ 0.004146 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000098827098090911 $ 0.000098827098090911 $ 0.000098827098090911 Praegune hind: $ 0.0002156 $ 0.0002156 $ 0.0002156 Lisateave DOGEN (DOGEN) hinna kohta

DOGEN (DOGEN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DOGEN (DOGEN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOGEN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOGEN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOGEN tokeni tokenoomikat, avastage DOGEN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DOGEN Kas olete huvitatud DOGEN (DOGEN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DOGEN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DOGEN MEXC-ist osta!

DOGEN (DOGEN) hinna ajalugu DOGEN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DOGEN hinna ajalugu kohe!

DOGEN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOGEN võiks suunduda? Meie DOGEN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOGEN tokeni hinna ennustust kohe!

