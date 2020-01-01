DOGE (DOGEGOV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DOGE (DOGEGOV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DOGE (DOGEGOV) teave Department Of Government Efficiency (DOGE) is a memecoin community bringing awarness and humor to government accountabilty. Ametlik veebisait: https://www.dogegov.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x1121AcC14c63f3C872BFcA497d10926A6098AAc5 Ostke DOGEGOV kohe!

DOGE (DOGEGOV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DOGE (DOGEGOV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.17M Koguvaru: $ 979.12M Ringlev varu: $ 979.12M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.34M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.706 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000028823847184381 Praegune hind: $ 0.008341 Lisateave DOGE (DOGEGOV) hinna kohta

DOGE (DOGEGOV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DOGE (DOGEGOV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOGEGOV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOGEGOV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOGEGOV tokeni tokenoomikat, avastage DOGEGOV tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DOGEGOV Kas olete huvitatud DOGE (DOGEGOV) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DOGEGOV ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DOGEGOV MEXC-ist osta!

DOGE (DOGEGOV) hinna ajalugu DOGEGOV hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DOGEGOV hinna ajalugu kohe!

DOGEGOV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOGEGOV võiks suunduda? Meie DOGEGOV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOGEGOV tokeni hinna ennustust kohe!

