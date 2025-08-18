Rohkem infot DOGEGOV

DOGEGOV Hinnainfo

DOGEGOV Ametlik veebisait

DOGEGOV Tokenoomika

DOGEGOV Hinnaprognoos

DOGEGOV Ajalugu

DOGEGOV – ostujuhend

DOGEGOV-usaldusraha valuutakonverter

DOGEGOV Hetketurg

DOGEGOV USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

DOGE logo

DOGE hind(DOGEGOV)

1 DOGEGOV/USD reaalajas hind:

$0.008719
$0.008719$0.008719
-0.84%1D
USD
DOGE (DOGEGOV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:19:35 (UTC+8)

DOGE (DOGEGOV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.008482
$ 0.008482$ 0.008482
24 h madal
$ 0.009186
$ 0.009186$ 0.009186
24 h kõrge

$ 0.008482
$ 0.008482$ 0.008482

$ 0.009186
$ 0.009186$ 0.009186

$ 0.5154319803477029
$ 0.5154319803477029$ 0.5154319803477029

$ 0.000028823847184381
$ 0.000028823847184381$ 0.000028823847184381

-0.52%

-0.84%

-3.43%

-3.43%

DOGE (DOGEGOV) reaalajas hind on $ 0.008715. Viimase 24 tunni jooksul DOGEGOV kaubeldud madalaim $ 0.008482 ja kõrgeim $ 0.009186 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOGEGOVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5154319803477029 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000028823847184381.

Lüliajalise tootluse osas on DOGEGOV muutunud -0.52% viimase tunni jooksul, -0.84% 24 tunni vältel -3.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DOGE (DOGEGOV) – turuteave

No.1228

$ 8.53M
$ 8.53M$ 8.53M

$ 72.73K
$ 72.73K$ 72.73K

$ 8.72M
$ 8.72M$ 8.72M

979.12M
979.12M 979.12M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

979,120,074.8700589
979,120,074.8700589 979,120,074.8700589

97.91%

ETH

DOGE praegune turukapitalisatsioon on $ 8.53M $ 72.73K 24 tunnise kauplemismahuga. DOGEGOV ringlev varu on 979.12M, mille koguvaru on 979120074.8700589. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.72M.

DOGE (DOGEGOV) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse DOGE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00007386-0.84%
30 päeva$ -0.004332-33.21%
60 päeva$ -0.000825-8.65%
90 päeva$ -0.022596-72.17%
DOGE Hinnamuutus täna

Täna registreeris DOGEGOV muutuse $ -0.00007386 (-0.84%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

DOGE 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.004332 (-33.21%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

DOGE 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DOGEGOV $ -0.000825 (-8.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

DOGE 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.022596 (-72.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada DOGE (DOGEGOV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe DOGE hinnaajaloo lehte.

Mis on DOGE (DOGEGOV)

Department Of Government Efficiency (DOGE) is a memecoin community bringing awarness and humor to government accountabilty.

DOGE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DOGE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DOGEGOV panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse DOGE kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DOGE ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

DOGE hinna ennustus (USD)

Kui palju on DOGE (DOGEGOV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DOGE (DOGEGOV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DOGE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DOGE hinna ennustust kohe!

DOGE (DOGEGOV) tokenoomika

DOGE (DOGEGOV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOGEGOV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DOGE (DOGEGOV) ostujuhend

Kas otsite, kuidas DOGE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DOGE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DOGEGOV kohalike valuutade suhtes

1 DOGE(DOGEGOV)/VND
229.335225
1 DOGE(DOGEGOV)/AUD
A$0.0132468
1 DOGE(DOGEGOV)/GBP
0.00636195
1 DOGE(DOGEGOV)/EUR
0.00740775
1 DOGE(DOGEGOV)/USD
$0.008715
1 DOGE(DOGEGOV)/MYR
RM0.03669015
1 DOGE(DOGEGOV)/TRY
0.35548485
1 DOGE(DOGEGOV)/JPY
¥1.281105
1 DOGE(DOGEGOV)/ARS
ARS$11.30344215
1 DOGE(DOGEGOV)/RUB
0.69467265
1 DOGE(DOGEGOV)/INR
0.76264965
1 DOGE(DOGEGOV)/IDR
Rp140.56449645
1 DOGE(DOGEGOV)/KRW
12.1040892
1 DOGE(DOGEGOV)/PHP
0.49283325
1 DOGE(DOGEGOV)/EGP
￡E.0.4205859
1 DOGE(DOGEGOV)/BRL
R$0.047061
1 DOGE(DOGEGOV)/CAD
C$0.0120267
1 DOGE(DOGEGOV)/BDT
1.0583496
1 DOGE(DOGEGOV)/NGN
13.3665441
1 DOGE(DOGEGOV)/UAH
0.35914515
1 DOGE(DOGEGOV)/VES
Bs1.176525
1 DOGE(DOGEGOV)/CLP
$8.40126
1 DOGE(DOGEGOV)/PKR
Rs2.4687852
1 DOGE(DOGEGOV)/KZT
4.71838815
1 DOGE(DOGEGOV)/THB
฿0.2814945
1 DOGE(DOGEGOV)/TWD
NT$0.26171145
1 DOGE(DOGEGOV)/AED
د.إ0.03198405
1 DOGE(DOGEGOV)/CHF
Fr0.006972
1 DOGE(DOGEGOV)/HKD
HK$0.0681513
1 DOGE(DOGEGOV)/AMD
֏3.3313959
1 DOGE(DOGEGOV)/MAD
.د.م0.07834785
1 DOGE(DOGEGOV)/MXN
$0.16445205
1 DOGE(DOGEGOV)/PLN
0.0317226
1 DOGE(DOGEGOV)/RON
лв0.0376488
1 DOGE(DOGEGOV)/SEK
kr0.08322825
1 DOGE(DOGEGOV)/BGN
лв0.01455405
1 DOGE(DOGEGOV)/HUF
Ft2.942184
1 DOGE(DOGEGOV)/CZK
0.1821435
1 DOGE(DOGEGOV)/KWD
د.ك0.002658075
1 DOGE(DOGEGOV)/ILS
0.02936955
1 DOGE(DOGEGOV)/NOK
kr0.08880585
1 DOGE(DOGEGOV)/NZD
$0.0146412

DOGE ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DOGE võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse DOGE ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DOGE kohta

Kui palju on DOGE (DOGEGOV) tänapäeval väärt?
Reaalajas DOGEGOV hind USD on 0.008715 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DOGEGOV/USD hind?
Praegune hind DOGEGOV/USD on $ 0.008715. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DOGE turukapitalisatsioon?
DOGEGOV turukapitalisatsioon on $ 8.53M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DOGEGOV ringlev varu?
DOGEGOV ringlev varu on 979.12M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOGEGOV (ATH) hind?
DOGEGOV saavutab ATH hinna summas 0.5154319803477029 USD.
Mis oli kõigi aegade DOGEGOV madalaim (ATL) hind?
DOGEGOV nägi ATL hinda summas 0.000028823847184381 USD.
Milline on DOGEGOV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DOGEGOV kauplemismaht on $ 72.73K USD.
Kas DOGEGOV sel aastal kõrgemale ka suundub?
DOGEGOV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOGEGOV hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:19:35 (UTC+8)

DOGE (DOGEGOV) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

DOGEGOV/USD kalkulaator

Summa

DOGEGOV
DOGEGOV
USD
USD

1 DOGEGOV = 0.008715 USD

Kauplemine: DOGEGOV

DOGEGOVUSDT
$0.008719
$0.008719$0.008719
-0.92%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu