DOGE AI (DOGEAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DOGE AI (DOGEAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DOGE AI (DOGEAI) teave Autonomous AI uncovering waste & inefficiencies in government spending & policy Ametlik veebisait: https://dogeai.info/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/9UYAYvVS2cZ3BndbsoG1ScJbjfwyEPGxjE79hh5ipump Ostke DOGEAI kohe!

DOGE AI (DOGEAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DOGE AI (DOGEAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 171.23K $ 171.23K $ 171.23K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 228.30K $ 228.30K $ 228.30K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.20457 $ 0.20457 $ 0.20457 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000125980863011934 $ 0.000125980863011934 $ 0.000125980863011934 Praegune hind: $ 0.0002283 $ 0.0002283 $ 0.0002283 Lisateave DOGE AI (DOGEAI) hinna kohta

DOGE AI (DOGEAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DOGE AI (DOGEAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOGEAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOGEAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOGEAI tokeni tokenoomikat, avastage DOGEAI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DOGEAI Kas olete huvitatud DOGE AI (DOGEAI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DOGEAI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DOGEAI MEXC-ist osta!

DOGE AI (DOGEAI) hinna ajalugu DOGEAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DOGEAI hinna ajalugu kohe!

DOGEAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOGEAI võiks suunduda? Meie DOGEAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOGEAI tokeni hinna ennustust kohe!

