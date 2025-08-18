DOGE AI (DOGEAI) reaalajas hind on $ 0.0002475. Viimase 24 tunni jooksul DOGEAI kaubeldud madalaim $ 0.0002268 ja kõrgeim $ 0.0002686 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOGEAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1332884484265697 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000125980863011934.
Lüliajalise tootluse osas on DOGEAI muutunud +2.06% viimase tunni jooksul, -0.84% 24 tunni vältel -84.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DOGE AI (DOGEAI) – turuteave
DOGE AI praegune turukapitalisatsioon on $ 185.63K$ 54.77K 24 tunnise kauplemismahuga. DOGEAI ringlev varu on 750.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
DOGE AI (DOGEAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DOGE AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000002097
-0.84%
30 päeva
$ -0.0003372
-57.68%
60 päeva
$ -0.0221955
-98.90%
90 päeva
$ -0.0117565
-97.94%
DOGE AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris DOGEAI muutuse $ -0.000002097 (-0.84%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DOGE AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0003372 (-57.68%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DOGE AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DOGEAI $ -0.0221955 (-98.90%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DOGE AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0117565 (-97.94%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada DOGE AI (DOGEAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Autonomous AI uncovering waste & inefficiencies in government spending & policy
DOGE AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DOGE AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DOGEAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse DOGE AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DOGE AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
DOGE AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on DOGE AI (DOGEAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DOGE AI (DOGEAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DOGE AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
DOGE AI (DOGEAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOGEAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
DOGE AI (DOGEAI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas DOGE AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DOGE AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.