DOGAMI (DOGA) teave DOGAMÍ is an entertainment company that develops web3 games centered around the Dogamí, mystical 3D dog avatars imbued with spiritual powers. DOGAMÍ users can experience different interactive experiences in an immersive universe. The core product is DOGAMI Academy, a hybrid management game, in which users can train the best dog, participate in mystical obstacle courses and win $DOGA during competitive PVP events. Ametlik veebisait: https://dogami.com/ Valge raamat: https://whitepaper.dogami.com Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/9o8MnTiZs8i7ahF4MVVW6yEgDso6ksCVXZg4BdcWo8hg Ostke DOGA kohe!

DOGAMI (DOGA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DOGAMI (DOGA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 511.66K $ 511.66K $ 511.66K Koguvaru: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Ringlev varu: $ 852.77M $ 852.77M $ 852.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 533.33K $ 533.33K $ 533.33K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0469 $ 0.0469 $ 0.0469 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000499848984451476 $ 0.000499848984451476 $ 0.000499848984451476 Praegune hind: $ 0.0006 $ 0.0006 $ 0.0006 Lisateave DOGAMI (DOGA) hinna kohta

DOGAMI (DOGA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DOGAMI (DOGA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOGA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOGA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOGA tokeni tokenoomikat, avastage DOGA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DOGA Kas olete huvitatud DOGAMI (DOGA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DOGA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DOGA MEXC-ist osta!

DOGAMI (DOGA) hinna ajalugu DOGA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DOGA hinna ajalugu kohe!

DOGA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOGA võiks suunduda? Meie DOGA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOGA tokeni hinna ennustust kohe!

