DOGAMI (DOGA) tokenoomika

DOGAMI (DOGA) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi DOGAMI (DOGA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

DOGAMI (DOGA) teave

DOGAMÍ is an entertainment company that develops web3 games centered around the Dogamí, mystical 3D dog avatars imbued with spiritual powers. DOGAMÍ users can experience different interactive experiences in an immersive universe. The core product is DOGAMI Academy, a hybrid management game, in which users can train the best dog, participate in mystical obstacle courses and win $DOGA during competitive PVP events.

Ametlik veebisait:
https://dogami.com/
Valge raamat:
https://whitepaper.dogami.com
Plokiahela Explorer:
https://solscan.io/token/9o8MnTiZs8i7ahF4MVVW6yEgDso6ksCVXZg4BdcWo8hg

DOGAMI (DOGA) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage DOGAMI (DOGA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 511.66K
$ 511.66K$ 511.66K
Koguvaru:
$ 888.89M
$ 888.89M$ 888.89M
Ringlev varu:
$ 852.77M
$ 852.77M$ 852.77M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 533.33K
$ 533.33K$ 533.33K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.0469
$ 0.0469$ 0.0469
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000499848984451476
$ 0.000499848984451476$ 0.000499848984451476
Praegune hind:
$ 0.0006
$ 0.0006$ 0.0006

DOGAMI (DOGA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

DOGAMI (DOGA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate DOGA tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

DOGA tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate DOGA tokeni tokenoomikat, avastage DOGA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DOGA

Kas olete huvitatud DOGAMI (DOGA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DOGA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

DOGAMI (DOGA) hinna ajalugu

DOGA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

DOGA – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu DOGA võiks suunduda? Meie DOGA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.