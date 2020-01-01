DOG GO TO THE MOON (DOG) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi DOG GO TO THE MOON (DOG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

DOG GO TO THE MOON (DOG) teave

DOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin.

Ametlik veebisait:
https://doggotothemoon.io
Plokiahela Explorer:
https://www.ord.io/DOGGOTOTHEMOON

DOG GO TO THE MOON (DOG) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage DOG GO TO THE MOON (DOG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 267.30M
Koguvaru:
$ 100.00B
Ringlev varu:
$ 100.00B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 267.30M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.009999
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.001001575648348698
Praegune hind:
$ 0.002673
DOG GO TO THE MOON (DOG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

DOG GO TO THE MOON (DOG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate DOG tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

DOG tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate DOG tokeni tokenoomikat, avastage DOG tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DOG

Kas olete huvitatud DOG GO TO THE MOON (DOG) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DOG ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

DOG GO TO THE MOON (DOG) hinna ajalugu

DOG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

DOG – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu DOG võiks suunduda? Meie DOG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.