DOG GO TO THE MOON (DOG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DOG GO TO THE MOON (DOG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DOG GO TO THE MOON (DOG) teave DOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin. Ametlik veebisait: https://doggotothemoon.io Plokiahela Explorer: https://www.ord.io/DOGGOTOTHEMOON Ostke DOG kohe!

DOG GO TO THE MOON (DOG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DOG GO TO THE MOON (DOG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 267.30M $ 267.30M $ 267.30M Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 267.30M $ 267.30M $ 267.30M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.009999 $ 0.009999 $ 0.009999 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001001575648348698 $ 0.001001575648348698 $ 0.001001575648348698 Praegune hind: $ 0.002673 $ 0.002673 $ 0.002673 Lisateave DOG GO TO THE MOON (DOG) hinna kohta

DOG GO TO THE MOON (DOG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DOG GO TO THE MOON (DOG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOG tokeni tokenoomikat, avastage DOG tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DOG Kas olete huvitatud DOG GO TO THE MOON (DOG) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DOG ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DOG MEXC-ist osta!

DOG GO TO THE MOON (DOG) hinna ajalugu DOG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DOG hinna ajalugu kohe!

DOG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOG võiks suunduda? Meie DOG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOG tokeni hinna ennustust kohe!

