DOG GO TO THE MOON (DOG) reaalajas hind on $ 0.003079. Viimase 24 tunni jooksul DOG kaubeldud madalaim $ 0.002927 ja kõrgeim $ 0.00314 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.009947045275834055 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001001575648348698.
Lüliajalise tootluse osas on DOG muutunud -1.00% viimase tunni jooksul, -1.47% 24 tunni vältel -15.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DOG GO TO THE MOON (DOG) – turuteave
DOG GO TO THE MOON praegune turukapitalisatsioon on $ 307.90M$ 536.48K 24 tunnise kauplemismahuga. DOG ringlev varu on 100.00B, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 307.90M.
DOG GO TO THE MOON (DOG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DOG GO TO THE MOON tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00004594
-1.47%
30 päeva
$ -0.000952
-23.62%
60 päeva
$ -0.000227
-6.87%
90 päeva
$ -0.000482
-13.54%
DOG GO TO THE MOON Hinnamuutus täna
Täna registreeris DOG muutuse $ -0.00004594 (-1.47%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DOG GO TO THE MOON 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000952 (-23.62%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DOG GO TO THE MOON 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DOG $ -0.000227 (-6.87%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DOG GO TO THE MOON 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000482 (-13.54%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada DOG GO TO THE MOON (DOG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
DOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin.
DOG GO TO THE MOON on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DOG GO TO THE MOON investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DOG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse DOG GO TO THE MOON kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DOG GO TO THE MOON ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
DOG GO TO THE MOON hinna ennustus (USD)
Kui palju on DOG GO TO THE MOON (DOG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DOG GO TO THE MOON (DOG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DOG GO TO THE MOON nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
DOG GO TO THE MOON (DOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
DOG GO TO THE MOON (DOG) ostujuhend
Kas otsite, kuidas DOG GO TO THE MOON osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DOG GO TO THE MOON osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.