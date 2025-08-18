Rohkem infot DOG

DOG Hinnainfo

DOG Ametlik veebisait

DOG Tokenoomika

DOG Hinnaprognoos

DOG Ajalugu

DOG – ostujuhend

DOG-usaldusraha valuutakonverter

DOG Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

DOG GO TO THE MOON logo

DOG GO TO THE MOON hind(DOG)

1 DOG/USD reaalajas hind:

$0.003079
$0.003079$0.003079
-1.47%1D
USD
DOG GO TO THE MOON (DOG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:19:27 (UTC+8)

DOG GO TO THE MOON (DOG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.002927
$ 0.002927$ 0.002927
24 h madal
$ 0.00314
$ 0.00314$ 0.00314
24 h kõrge

$ 0.002927
$ 0.002927$ 0.002927

$ 0.00314
$ 0.00314$ 0.00314

$ 0.009947045275834055
$ 0.009947045275834055$ 0.009947045275834055

$ 0.001001575648348698
$ 0.001001575648348698$ 0.001001575648348698

-1.00%

-1.47%

-15.23%

-15.23%

DOG GO TO THE MOON (DOG) reaalajas hind on $ 0.003079. Viimase 24 tunni jooksul DOG kaubeldud madalaim $ 0.002927 ja kõrgeim $ 0.00314 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.009947045275834055 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001001575648348698.

Lüliajalise tootluse osas on DOG muutunud -1.00% viimase tunni jooksul, -1.47% 24 tunni vältel -15.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DOG GO TO THE MOON (DOG) – turuteave

No.166

$ 307.90M
$ 307.90M$ 307.90M

$ 536.48K
$ 536.48K$ 536.48K

$ 307.90M
$ 307.90M$ 307.90M

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100.00%

0.01%

BTCRUNES

DOG GO TO THE MOON praegune turukapitalisatsioon on $ 307.90M $ 536.48K 24 tunnise kauplemismahuga. DOG ringlev varu on 100.00B, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 307.90M.

DOG GO TO THE MOON (DOG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse DOG GO TO THE MOON tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00004594-1.47%
30 päeva$ -0.000952-23.62%
60 päeva$ -0.000227-6.87%
90 päeva$ -0.000482-13.54%
DOG GO TO THE MOON Hinnamuutus täna

Täna registreeris DOG muutuse $ -0.00004594 (-1.47%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

DOG GO TO THE MOON 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000952 (-23.62%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

DOG GO TO THE MOON 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DOG $ -0.000227 (-6.87%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

DOG GO TO THE MOON 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000482 (-13.54%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada DOG GO TO THE MOON (DOG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe DOG GO TO THE MOON hinnaajaloo lehte.

Mis on DOG GO TO THE MOON (DOG)

DOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin.

DOG GO TO THE MOON on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DOG GO TO THE MOON investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DOG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse DOG GO TO THE MOON kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DOG GO TO THE MOON ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

DOG GO TO THE MOON hinna ennustus (USD)

Kui palju on DOG GO TO THE MOON (DOG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DOG GO TO THE MOON (DOG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DOG GO TO THE MOON nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DOG GO TO THE MOON hinna ennustust kohe!

DOG GO TO THE MOON (DOG) tokenoomika

DOG GO TO THE MOON (DOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DOG GO TO THE MOON (DOG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas DOG GO TO THE MOON osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DOG GO TO THE MOON osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DOG kohalike valuutade suhtes

1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/VND
81.023885
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/AUD
A$0.00468008
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/GBP
0.00224767
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/EUR
0.00261715
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/USD
$0.003079
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/MYR
RM0.01296259
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/TRY
0.12559241
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/JPY
¥0.452613
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/ARS
ARS$3.99349379
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/RUB
0.24542709
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/INR
0.26944329
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/IDR
Rp49.66128337
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/KRW
4.27636152
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/PHP
0.17411745
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/EGP
￡E.0.14859254
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/BRL
R$0.0166266
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/CAD
C$0.00424902
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/BDT
0.37391376
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/NGN
4.72238546
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/UAH
0.12688559
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/VES
Bs0.415665
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/CLP
$2.968156
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/PKR
Rs0.87221912
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/KZT
1.66700139
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/THB
฿0.0994517
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/TWD
NT$0.09246237
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/AED
د.إ0.01129993
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/CHF
Fr0.0024632
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/HKD
HK$0.02407778
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/AMD
֏1.17697854
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/MAD
.د.م0.02768021
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/MXN
$0.05810073
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/PLN
0.01120756
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/RON
лв0.01330128
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/SEK
kr0.02940445
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/BGN
лв0.00514193
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/HUF
Ft1.0394704
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/CZK
0.0643511
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/KWD
د.ك0.000939095
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/ILS
0.01037623
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/NOK
kr0.03137501
1 DOG GO TO THE MOON(DOG)/NZD
$0.00517272

DOG GO TO THE MOON ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DOG GO TO THE MOON võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse DOG GO TO THE MOON ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DOG GO TO THE MOON kohta

Kui palju on DOG GO TO THE MOON (DOG) tänapäeval väärt?
Reaalajas DOG hind USD on 0.003079 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DOG/USD hind?
Praegune hind DOG/USD on $ 0.003079. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DOG GO TO THE MOON turukapitalisatsioon?
DOG turukapitalisatsioon on $ 307.90M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DOG ringlev varu?
DOG ringlev varu on 100.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOG (ATH) hind?
DOG saavutab ATH hinna summas 0.009947045275834055 USD.
Mis oli kõigi aegade DOG madalaim (ATL) hind?
DOG nägi ATL hinda summas 0.001001575648348698 USD.
Milline on DOG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DOG kauplemismaht on $ 536.48K USD.
Kas DOG sel aastal kõrgemale ka suundub?
DOG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:19:27 (UTC+8)

DOG GO TO THE MOON (DOG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

DOG/USD kalkulaator

Summa

DOG
DOG
USD
USD

1 DOG = 0.003079 USD

Kauplemine: DOG

DOGUSDT
$0.003079
$0.003079$0.003079
-1.53%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu