Dimitra Token (DMTR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dimitra Token (DMTR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dimitra Token (DMTR) teave Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others. Ametlik veebisait: https://dimitra.io/ Valge raamat: https://dimitra.io/token Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x51cB253744189f11241becb29BeDd3F1b5384fdB Ostke DMTR kohe!

Dimitra Token (DMTR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dimitra Token (DMTR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.67M $ 6.67M $ 6.67M Koguvaru: $ 971.07M $ 971.07M $ 971.07M Ringlev varu: $ 486.50M $ 486.50M $ 486.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.72M $ 13.72M $ 13.72M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.26 $ 0.26 $ 0.26 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002640306614176698 $ 0.002640306614176698 $ 0.002640306614176698 Praegune hind: $ 0.01372 $ 0.01372 $ 0.01372 Lisateave Dimitra Token (DMTR) hinna kohta

Dimitra Token (DMTR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dimitra Token (DMTR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DMTR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DMTR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DMTR tokeni tokenoomikat, avastage DMTR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DMTR Kas olete huvitatud Dimitra Token (DMTR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DMTR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DMTR MEXC-ist osta!

Dimitra Token (DMTR) hinna ajalugu DMTR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DMTR hinna ajalugu kohe!

DMTR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DMTR võiks suunduda? Meie DMTR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DMTR tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!