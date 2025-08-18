Dimitra Token (DMTR) reaalajas hind on $ 0.01496. Viimase 24 tunni jooksul DMTR kaubeldud madalaim $ 0.01469 ja kõrgeim $ 0.01525 näitab aktiivset turu volatiivsust. DMTRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.605485894378385 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002640306614176698.
Lüliajalise tootluse osas on DMTR muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, -0.53% 24 tunni vältel -5.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Dimitra Token (DMTR) – turuteave
Dimitra Token praegune turukapitalisatsioon on $ 7.28M$ 71.55K 24 tunnise kauplemismahuga. DMTR ringlev varu on 486.50M, mille koguvaru on 971071679. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.96M.
Dimitra Token (DMTR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Dimitra Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000797
-0.53%
30 päeva
$ -0.00573
-27.70%
60 päeva
$ -0.001
-6.27%
90 päeva
$ -0.00511
-25.47%
Dimitra Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris DMTR muutuse $ -0.0000797 (-0.53%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Dimitra Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00573 (-27.70%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Dimitra Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DMTR $ -0.001 (-6.27%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Dimitra Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00511 (-25.47%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others.
Dimitra Token hinna ennustus (USD)
