Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others.

Dimitra Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Dimitra Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida DMTR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Dimitra Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Dimitra Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Dimitra Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dimitra Token (DMTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dimitra Token (DMTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dimitra Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dimitra Token hinna ennustust kohe!

Dimitra Token (DMTR) tokenoomika

Dimitra Token (DMTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DMTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Dimitra Token (DMTR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Dimitra Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Dimitra Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Dimitra Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dimitra Token kohta Kui palju on Dimitra Token (DMTR) tänapäeval väärt? Reaalajas DMTR hind USD on 0.01496 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DMTR/USD hind? $ 0.01496 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DMTR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Dimitra Token turukapitalisatsioon? DMTR turukapitalisatsioon on $ 7.28M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DMTR ringlev varu? DMTR ringlev varu on 486.50M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DMTR (ATH) hind? DMTR saavutab ATH hinna summas 6.605485894378385 USD . Mis oli kõigi aegade DMTR madalaim (ATL) hind? DMTR nägi ATL hinda summas 0.002640306614176698 USD . Milline on DMTR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DMTR kauplemismaht on $ 71.55K USD . Kas DMTR sel aastal kõrgemale ka suundub? DMTR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DMTR hinna ennustust

Dimitra Token (DMTR) Olulised valdkonna uudised

