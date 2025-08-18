Rohkem infot DMTR

Dimitra Token hind(DMTR)

1 DMTR/USD reaalajas hind:

$0.01496
$0.01496$0.01496
-0.53%1D
USD
Dimitra Token (DMTR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:48:18 (UTC+8)

Dimitra Token (DMTR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01469
$ 0.01469$ 0.01469
24 h madal
$ 0.01525
$ 0.01525$ 0.01525
24 h kõrge

$ 0.01469
$ 0.01469$ 0.01469

$ 0.01525
$ 0.01525$ 0.01525

$ 6.605485894378385
$ 6.605485894378385$ 6.605485894378385

$ 0.002640306614176698
$ 0.002640306614176698$ 0.002640306614176698

-0.07%

-0.53%

-5.50%

-5.50%

Dimitra Token (DMTR) reaalajas hind on $ 0.01496. Viimase 24 tunni jooksul DMTR kaubeldud madalaim $ 0.01469 ja kõrgeim $ 0.01525 näitab aktiivset turu volatiivsust. DMTRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.605485894378385 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002640306614176698.

Lüliajalise tootluse osas on DMTR muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, -0.53% 24 tunni vältel -5.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dimitra Token (DMTR) – turuteave

No.1283

$ 7.28M
$ 7.28M$ 7.28M

$ 71.55K
$ 71.55K$ 71.55K

$ 14.96M
$ 14.96M$ 14.96M

486.50M
486.50M 486.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

971,071,679
971,071,679 971,071,679

48.65%

ETH

Dimitra Token praegune turukapitalisatsioon on $ 7.28M $ 71.55K 24 tunnise kauplemismahuga. DMTR ringlev varu on 486.50M, mille koguvaru on 971071679. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.96M.

Dimitra Token (DMTR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Dimitra Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000797-0.53%
30 päeva$ -0.00573-27.70%
60 päeva$ -0.001-6.27%
90 päeva$ -0.00511-25.47%
Dimitra Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris DMTR muutuse $ -0.0000797 (-0.53%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Dimitra Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00573 (-27.70%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Dimitra Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DMTR $ -0.001 (-6.27%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Dimitra Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00511 (-25.47%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Dimitra Token (DMTR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Mis on Dimitra Token (DMTR)

Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others.

Dimitra Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Dimitra Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DMTR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Dimitra Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Dimitra Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Dimitra Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dimitra Token (DMTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dimitra Token (DMTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dimitra Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Dimitra Token (DMTR) tokenoomika

Dimitra Token (DMTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DMTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Dimitra Token (DMTR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Dimitra Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Dimitra Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DMTR kohalike valuutade suhtes

1 Dimitra Token(DMTR)/VND
393.6724
1 Dimitra Token(DMTR)/AUD
A$0.0228888
1 Dimitra Token(DMTR)/GBP
0.0109208
1 Dimitra Token(DMTR)/EUR
0.012716
1 Dimitra Token(DMTR)/USD
$0.01496
1 Dimitra Token(DMTR)/MYR
RM0.0629816
1 Dimitra Token(DMTR)/TRY
0.611116
1 Dimitra Token(DMTR)/JPY
¥2.19912
1 Dimitra Token(DMTR)/ARS
ARS$19.3781368
1 Dimitra Token(DMTR)/RUB
1.1914144
1 Dimitra Token(DMTR)/INR
1.3091496
1 Dimitra Token(DMTR)/IDR
Rp241.2902888
1 Dimitra Token(DMTR)/KRW
20.7776448
1 Dimitra Token(DMTR)/PHP
0.845988
1 Dimitra Token(DMTR)/EGP
￡E.0.7212216
1 Dimitra Token(DMTR)/BRL
R$0.080784
1 Dimitra Token(DMTR)/CAD
C$0.0206448
1 Dimitra Token(DMTR)/BDT
1.8167424
1 Dimitra Token(DMTR)/NGN
22.9447504
1 Dimitra Token(DMTR)/UAH
0.6165016
1 Dimitra Token(DMTR)/VES
Bs2.0196
1 Dimitra Token(DMTR)/CLP
$14.42144
1 Dimitra Token(DMTR)/PKR
Rs4.2378688
1 Dimitra Token(DMTR)/KZT
8.0994936
1 Dimitra Token(DMTR)/THB
฿0.4836568
1 Dimitra Token(DMTR)/TWD
NT$0.4492488
1 Dimitra Token(DMTR)/AED
د.إ0.0549032
1 Dimitra Token(DMTR)/CHF
Fr0.011968
1 Dimitra Token(DMTR)/HKD
HK$0.1169872
1 Dimitra Token(DMTR)/AMD
֏5.7186096
1 Dimitra Token(DMTR)/MAD
.د.م0.1344904
1 Dimitra Token(DMTR)/MXN
$0.2800512
1 Dimitra Token(DMTR)/PLN
0.0543048
1 Dimitra Token(DMTR)/RON
лв0.0646272
1 Dimitra Token(DMTR)/SEK
kr0.1427184
1 Dimitra Token(DMTR)/BGN
лв0.0249832
1 Dimitra Token(DMTR)/HUF
Ft5.0472048
1 Dimitra Token(DMTR)/CZK
0.3125144
1 Dimitra Token(DMTR)/KWD
د.ك0.0045628
1 Dimitra Token(DMTR)/ILS
0.0504152
1 Dimitra Token(DMTR)/NOK
kr0.1519936
1 Dimitra Token(DMTR)/NZD
$0.0251328

Dimitra Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Dimitra Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Dimitra Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dimitra Token kohta

Kui palju on Dimitra Token (DMTR) tänapäeval väärt?
Reaalajas DMTR hind USD on 0.01496 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DMTR/USD hind?
Praegune hind DMTR/USD on $ 0.01496. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dimitra Token turukapitalisatsioon?
DMTR turukapitalisatsioon on $ 7.28M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DMTR ringlev varu?
DMTR ringlev varu on 486.50M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DMTR (ATH) hind?
DMTR saavutab ATH hinna summas 6.605485894378385 USD.
Mis oli kõigi aegade DMTR madalaim (ATL) hind?
DMTR nägi ATL hinda summas 0.002640306614176698 USD.
Milline on DMTR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DMTR kauplemismaht on $ 71.55K USD.
Kas DMTR sel aastal kõrgemale ka suundub?
DMTR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DMTR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:48:18 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.01496
