Dream Machine Token (DMT) teave DMT (Dream Machine Token) is the native asset that powers Dream Machine games. Like the tokens and quarters of a traditional arcade, $DMT powers the games on the Dream Machine. It is the per-play token and the asset for in-game economies such as items, power-ups, and character and stage unlocks. Rewards from gameplay and betting are paid out to players in $DMT. Ametlik veebisait: https://launch.sankodreammachine.net/ Valge raamat: https://www.sankodreammachine.net/docs Plokiahela Explorer: https://arbiscan.io/token/0x8B0E6f19Ee57089F7649A455D89D7bC6314D04e8 Ostke DMT kohe!

Dream Machine Token (DMT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dream Machine Token (DMT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.47M $ 11.47M $ 11.47M Kõigi aegade kõrgeim: $ 198 $ 198 $ 198 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01796638627090176 $ 0.01796638627090176 $ 0.01796638627090176 Praegune hind: $ 11.474 $ 11.474 $ 11.474 Lisateave Dream Machine Token (DMT) hinna kohta

Dream Machine Token (DMT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dream Machine Token (DMT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DMT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DMT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DMT tokeni tokenoomikat, avastage DMT tokeni reaalajas hinda!

