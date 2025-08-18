Mis on Dream Machine Token (DMT)

DMT (Dream Machine Token) is the native asset that powers Dream Machine games. Like the tokens and quarters of a traditional arcade, $DMT powers the games on the Dream Machine. It is the per-play token and the asset for in-game economies such as items, power-ups, and character and stage unlocks. Rewards from gameplay and betting are paid out to players in $DMT.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dream Machine Token kohta Kui palju on Dream Machine Token (DMT) tänapäeval väärt? Reaalajas DMT hind USD on 13.104 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DMT/USD hind? $ 13.104 . Milline on Dream Machine Token turukapitalisatsioon? DMT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DMT ringlev varu? DMT ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DMT (ATH) hind? DMT saavutab ATH hinna summas 182.97081854858675 USD . Mis oli kõigi aegade DMT madalaim (ATL) hind? DMT nägi ATL hinda summas 0.01796638627090176 USD . Milline on DMT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DMT kauplemismaht on $ 55.11K USD . Kas DMT sel aastal kõrgemale ka suundub? DMT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

