Dream Machine Token (DMT) reaalajas hind on $ 13.104. Viimase 24 tunni jooksul DMT kaubeldud madalaim $ 12.487 ja kõrgeim $ 13.402 näitab aktiivset turu volatiivsust. DMTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 182.97081854858675 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01796638627090176.
Lüliajalise tootluse osas on DMT muutunud +0.75% viimase tunni jooksul, +0.76% 24 tunni vältel -7.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Dream Machine Token (DMT) – turuteave
No.4103
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 55.11K
$ 55.11K$ 55.11K
$ 13.10M
$ 13.10M$ 13.10M
0.00
0.00 0.00
1,000,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000
1,000,000 1,000,000
0.00%
ARB
Dream Machine Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 55.11K 24 tunnise kauplemismahuga. DMT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.10M.
Dream Machine Token (DMT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Dream Machine Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.09884
+0.76%
30 päeva
$ -2.204
-14.40%
60 päeva
$ +7.154
+120.23%
90 päeva
$ +4.198
+47.13%
Dream Machine Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris DMT muutuse $ +0.09884 (+0.76%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Dream Machine Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -2.204 (-14.40%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Dream Machine Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DMT $ +7.154 (+120.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Dream Machine Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +4.198 (+47.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Dream Machine Token (DMT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
DMT (Dream Machine Token) is the native asset that powers Dream Machine games. Like the tokens and quarters of a traditional arcade, $DMT powers the games on the Dream Machine. It is the per-play token and the asset for in-game economies such as items, power-ups, and character and stage unlocks. Rewards from gameplay and betting are paid out to players in $DMT.
Dream Machine Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Dream Machine Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DMT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Dream Machine Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Dream Machine Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Dream Machine Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on Dream Machine Token (DMT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dream Machine Token (DMT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dream Machine Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Dream Machine Token (DMT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DMT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Dream Machine Token (DMT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Dream Machine Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Dream Machine Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.