Dream Machine Token logo

Dream Machine Token hind(DMT)

1 DMT/USD reaalajas hind:

$13.104
+0.76%1D
USD
Dream Machine Token (DMT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:19:20 (UTC+8)

Dream Machine Token (DMT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 12.487
24 h madal
$ 13.402
24 h kõrge

$ 12.487
$ 13.402
$ 182.97081854858675
$ 0.01796638627090176
+0.75%

+0.76%

-7.86%

-7.86%

Dream Machine Token (DMT) reaalajas hind on $ 13.104. Viimase 24 tunni jooksul DMT kaubeldud madalaim $ 12.487 ja kõrgeim $ 13.402 näitab aktiivset turu volatiivsust. DMTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 182.97081854858675 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01796638627090176.

Lüliajalise tootluse osas on DMT muutunud +0.75% viimase tunni jooksul, +0.76% 24 tunni vältel -7.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dream Machine Token (DMT) – turuteave

No.4103

$ 0.00
$ 55.11K
$ 13.10M
0.00
1,000,000
1,000,000
0.00%

ARB

Dream Machine Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 55.11K 24 tunnise kauplemismahuga. DMT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.10M.

Dream Machine Token (DMT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Dream Machine Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.09884+0.76%
30 päeva$ -2.204-14.40%
60 päeva$ +7.154+120.23%
90 päeva$ +4.198+47.13%
Dream Machine Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris DMT muutuse $ +0.09884 (+0.76%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Dream Machine Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -2.204 (-14.40%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Dream Machine Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DMT $ +7.154 (+120.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Dream Machine Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +4.198 (+47.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Dream Machine Token (DMT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Dream Machine Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Dream Machine Token (DMT)

DMT (Dream Machine Token) is the native asset that powers Dream Machine games. Like the tokens and quarters of a traditional arcade, $DMT powers the games on the Dream Machine. It is the per-play token and the asset for in-game economies such as items, power-ups, and character and stage unlocks. Rewards from gameplay and betting are paid out to players in $DMT.

Dream Machine Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Dream Machine Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DMT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Dream Machine Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Dream Machine Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Dream Machine Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dream Machine Token (DMT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dream Machine Token (DMT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dream Machine Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dream Machine Token hinna ennustust kohe!

Dream Machine Token (DMT) tokenoomika

Dream Machine Token (DMT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DMT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Dream Machine Token (DMT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Dream Machine Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Dream Machine Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DMT kohalike valuutade suhtes

1 Dream Machine Token(DMT)/VND
344,831.76
1 Dream Machine Token(DMT)/AUD
A$19.91808
1 Dream Machine Token(DMT)/GBP
9.56592
1 Dream Machine Token(DMT)/EUR
11.1384
1 Dream Machine Token(DMT)/USD
$13.104
1 Dream Machine Token(DMT)/MYR
RM55.16784
1 Dream Machine Token(DMT)/TRY
534.51216
1 Dream Machine Token(DMT)/JPY
¥1,926.288
1 Dream Machine Token(DMT)/ARS
ARS$16,996.01904
1 Dream Machine Token(DMT)/RUB
1,044.51984
1 Dream Machine Token(DMT)/INR
1,146.73104
1 Dream Machine Token(DMT)/IDR
Rp211,354.80912
1 Dream Machine Token(DMT)/KRW
18,199.88352
1 Dream Machine Token(DMT)/PHP
741.0312
1 Dream Machine Token(DMT)/EGP
￡E.632.39904
1 Dream Machine Token(DMT)/BRL
R$70.7616
1 Dream Machine Token(DMT)/CAD
C$18.08352
1 Dream Machine Token(DMT)/BDT
1,591.34976
1 Dream Machine Token(DMT)/NGN
20,098.12896
1 Dream Machine Token(DMT)/UAH
540.01584
1 Dream Machine Token(DMT)/VES
Bs1,769.04
1 Dream Machine Token(DMT)/CLP
$12,632.256
1 Dream Machine Token(DMT)/PKR
Rs3,712.10112
1 Dream Machine Token(DMT)/KZT
7,094.63664
1 Dream Machine Token(DMT)/THB
฿423.2592
1 Dream Machine Token(DMT)/TWD
NT$393.51312
1 Dream Machine Token(DMT)/AED
د.إ48.09168
1 Dream Machine Token(DMT)/CHF
Fr10.4832
1 Dream Machine Token(DMT)/HKD
HK$102.47328
1 Dream Machine Token(DMT)/AMD
֏5,009.13504
1 Dream Machine Token(DMT)/MAD
.د.م117.80496
1 Dream Machine Token(DMT)/MXN
$247.27248
1 Dream Machine Token(DMT)/PLN
47.69856
1 Dream Machine Token(DMT)/RON
лв56.60928
1 Dream Machine Token(DMT)/SEK
kr125.1432
1 Dream Machine Token(DMT)/BGN
лв21.88368
1 Dream Machine Token(DMT)/HUF
Ft4,423.9104
1 Dream Machine Token(DMT)/CZK
273.8736
1 Dream Machine Token(DMT)/KWD
د.ك3.99672
1 Dream Machine Token(DMT)/ILS
44.16048
1 Dream Machine Token(DMT)/NOK
kr133.52976
1 Dream Machine Token(DMT)/NZD
$22.01472

Dream Machine Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Dream Machine Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Dream Machine Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dream Machine Token kohta

Kui palju on Dream Machine Token (DMT) tänapäeval väärt?
Reaalajas DMT hind USD on 13.104 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DMT/USD hind?
Praegune hind DMT/USD on $ 13.104. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dream Machine Token turukapitalisatsioon?
DMT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DMT ringlev varu?
DMT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DMT (ATH) hind?
DMT saavutab ATH hinna summas 182.97081854858675 USD.
Mis oli kõigi aegade DMT madalaim (ATL) hind?
DMT nägi ATL hinda summas 0.01796638627090176 USD.
Milline on DMT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DMT kauplemismaht on $ 55.11K USD.
Kas DMT sel aastal kõrgemale ka suundub?
DMT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DMT hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:19:20 (UTC+8)

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

