Dmail Network (DMAIL) reaalajas hind on $ 0.05145. Viimase 24 tunni jooksul DMAIL kaubeldud madalaim $ 0.05083 ja kõrgeim $ 0.05337 näitab aktiivset turu volatiivsust. DMAILkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.1467487789725967 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04971443748540901.
Lüliajalise tootluse osas on DMAIL muutunud -0.10% viimase tunni jooksul, -0.22% 24 tunni vältel -9.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Dmail Network (DMAIL) – turuteave
$ 5.93M
$ 61.90K
$ 10.29M
115.22M
200,000,000
200,000,000
57.60%
BSC
Dmail Network praegune turukapitalisatsioon on $ 5.93M$ 61.90K 24 tunnise kauplemismahuga. DMAIL ringlev varu on 115.22M, mille koguvaru on 200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.29M.
Dmail Network (DMAIL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Dmail Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0001187
-0.22%
30 päeva
$ -0.0279
-35.17%
60 päeva
$ -0.044
-46.10%
90 päeva
$ -0.02697
-34.40%
Dmail Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris DMAIL muutuse $ -0.0001187 (-0.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Dmail Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0279 (-35.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Dmail Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DMAIL $ -0.044 (-46.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Dmail Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02697 (-34.40%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Dmail Network (DMAIL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Dmail Network is building an AI-powered decentralized communication infrastructure, offering encrypted emails, consolidated notifications, and precise marketing services across multiple chains and applications, catering to users, developers, and marketers.
Dmail Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Dmail Network (DMAIL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dmail Network (DMAIL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dmail Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Dmail Network (DMAIL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DMAIL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
