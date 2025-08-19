Rohkem infot DKT

DKT Hinnainfo

DKT Valge raamat

DKT Ametlik veebisait

DKT Tokenoomika

DKT Hinnaprognoos

DKT Ajalugu

DKT – ostujuhend

DKT-usaldusraha valuutakonverter

DKT Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

dKloud logo

dKloud hind(DKT)

1 DKT/USD reaalajas hind:

$0.006436
$0.006436$0.006436
0.00%1D
USD
dKloud (DKT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 02:02:42 (UTC+8)

dKloud (DKT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.006407
$ 0.006407$ 0.006407
24 h madal
$ 0.00645
$ 0.00645$ 0.00645
24 h kõrge

$ 0.006407
$ 0.006407$ 0.006407

$ 0.00645
$ 0.00645$ 0.00645

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+5.54%

+5.54%

dKloud (DKT) reaalajas hind on $ 0.006436. Viimase 24 tunni jooksul DKT kaubeldud madalaim $ 0.006407 ja kõrgeim $ 0.00645 näitab aktiivset turu volatiivsust. DKTkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on DKT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +5.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

dKloud (DKT) – turuteave

--
----

$ 46.80K
$ 46.80K$ 46.80K

$ 6.44M
$ 6.44M$ 6.44M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

dKloud praegune turukapitalisatsioon on -- $ 46.80K 24 tunnise kauplemismahuga. DKT ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.44M.

dKloud (DKT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse dKloud tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.000948+17.27%
60 päeva$ -0.007064-52.33%
90 päeva$ -0.007064-52.33%
dKloud Hinnamuutus täna

Täna registreeris DKT muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

dKloud 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000948 (+17.27%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

dKloud 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DKT $ -0.007064 (-52.33%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

dKloud 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.007064 (-52.33%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada dKloud (DKT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe dKloud hinnaajaloo lehte.

Mis on dKloud (DKT)

dKloud offers a cost-effective and scalable alternative to traditional cloud solutions by bridging Decentralized Cloud Resources (DePIN) to enterprise customers. Our mission is to connect Infrastructure, Resource Orchestration, Performance Metrics.

dKloud on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie dKloud investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DKT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse dKloud kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie dKloud ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

dKloud hinna ennustus (USD)

Kui palju on dKloud (DKT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie dKloud (DKT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida dKloud nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake dKloud hinna ennustust kohe!

dKloud (DKT) tokenoomika

dKloud (DKT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DKT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

dKloud (DKT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas dKloud osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust dKloud osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DKT kohalike valuutade suhtes

1 dKloud(DKT)/VND
169.36334
1 dKloud(DKT)/AUD
A$0.00991144
1 dKloud(DKT)/GBP
0.00476264
1 dKloud(DKT)/EUR
0.0054706
1 dKloud(DKT)/USD
$0.006436
1 dKloud(DKT)/MYR
RM0.02715992
1 dKloud(DKT)/TRY
0.26310368
1 dKloud(DKT)/JPY
¥0.946092
1 dKloud(DKT)/ARS
ARS$8.31518328
1 dKloud(DKT)/RUB
0.518098
1 dKloud(DKT)/INR
0.56199152
1 dKloud(DKT)/IDR
Rp103.80643708
1 dKloud(DKT)/KRW
8.93883168
1 dKloud(DKT)/PHP
0.36710944
1 dKloud(DKT)/EGP
￡E.0.31130932
1 dKloud(DKT)/BRL
R$0.03494748
1 dKloud(DKT)/CAD
C$0.00888168
1 dKloud(DKT)/BDT
0.78171656
1 dKloud(DKT)/NGN
9.85602604
1 dKloud(DKT)/COP
$25.84736216
1 dKloud(DKT)/ZAR
R.0.11353104
1 dKloud(DKT)/UAH
0.26529192
1 dKloud(DKT)/VES
Bs0.86886
1 dKloud(DKT)/CLP
$6.204304
1 dKloud(DKT)/PKR
Rs1.8252496
1 dKloud(DKT)/KZT
3.46765244
1 dKloud(DKT)/THB
฿0.20917
1 dKloud(DKT)/TWD
NT$0.1934018
1 dKloud(DKT)/AED
د.إ0.02362012
1 dKloud(DKT)/CHF
Fr0.0051488
1 dKloud(DKT)/HKD
HK$0.05032952
1 dKloud(DKT)/AMD
֏2.46679008
1 dKloud(DKT)/MAD
.د.م0.05798836
1 dKloud(DKT)/MXN
$0.12080372
1 dKloud(DKT)/SAR
ريال0.024135
1 dKloud(DKT)/PLN
0.02342704
1 dKloud(DKT)/RON
лв0.02786788
1 dKloud(DKT)/SEK
kr0.0614638
1 dKloud(DKT)/BGN
лв0.01074812
1 dKloud(DKT)/HUF
Ft2.18090296
1 dKloud(DKT)/CZK
0.13496292
1 dKloud(DKT)/KWD
د.ك0.00196298
1 dKloud(DKT)/ILS
0.02175368
1 dKloud(DKT)/AOA
Kz5.86686452
1 dKloud(DKT)/BHD
.د.ب0.002426372
1 dKloud(DKT)/BMD
$0.006436
1 dKloud(DKT)/DKK
kr0.04112604
1 dKloud(DKT)/HNL
L0.16849448
1 dKloud(DKT)/MUR
0.29264492
1 dKloud(DKT)/NAD
$0.11340232
1 dKloud(DKT)/NOK
kr0.06558284
1 dKloud(DKT)/NZD
$0.01081248
1 dKloud(DKT)/PAB
B/.0.006436
1 dKloud(DKT)/PGK
K0.0267094
1 dKloud(DKT)/QAR
ر.ق0.02342704
1 dKloud(DKT)/RSD
дин.0.6464962

dKloud ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest dKloud võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse dKloud ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse dKloud kohta

Kui palju on dKloud (DKT) tänapäeval väärt?
Reaalajas DKT hind USD on 0.006436 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DKT/USD hind?
Praegune hind DKT/USD on $ 0.006436. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on dKloud turukapitalisatsioon?
DKT turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DKT ringlev varu?
DKT ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DKT (ATH) hind?
DKT saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade DKT madalaim (ATL) hind?
DKT nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on DKT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DKT kauplemismaht on $ 46.80K USD.
Kas DKT sel aastal kõrgemale ka suundub?
DKT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DKT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 02:02:42 (UTC+8)

dKloud (DKT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Värsked uudised

Mis on ETHFI? ETHFI mündi täielik juhend: Ether.fi likviidne panustamisprotokoll süvaintervjuu ja investeerimisstrateegiad

Kokkuvõte: Vastavalt MEXC kauplemisplatvormi ETHFI/USDT spotturu pakkumistele, on 14. augustil 2025 ETHFI hind vahemikus $1.2~$1.4, võrreldes maikuu madalaima hinnaga $0.5, on kolme kuu jooksul ETHFI hind tõusnud üle 200%, näidates teatud tõusupotentsiaali.

August 18, 2025

Mis on ENA token? ENA tokeni hinna tõusu põhjused?

Kokkuvõte: Vastavalt krüptovaluutade kauplemisplatvormi MEXC andmetele tõusis ENA tokeni hind 2025. aasta juunist kuni 2025. aasta augustini minimaalsest 0,22 USDT kuni 0,85 USDT, maksimaalne tõus oli pea 300%, mis ületas sama perioodi Bitcoin’i hinnatõusu.

August 18, 2025

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

DKT/USD kalkulaator

Summa

DKT
DKT
USD
USD

1 DKT = 0.006436 USD

Kauplemine: DKT

DKTUSDT
$0.006436
$0.006436$0.006436
-0.04%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu