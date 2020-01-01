DarkShield Games (DKS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DarkShield Games (DKS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DarkShield Games (DKS) teave DarkShield Game Studio specialize on the development of video games, we develop 2D and 3D RPG video games. DarkShield Games creates a tether between the gaming industry and cryptocurrency world based on deep research. All DarkShield games will integrate our NFT and Point System and will only use the official DarkShield token across its ecosystem. So you are never bored with choice within the DarkShield ecosystem. Ametlik veebisait: https://darkshield.games Valge raamat: https://docsend.com/view/n72u25nc943id3we Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x121235cff4c59eec80b14c1d38b44e7de3a18287 Ostke DKS kohe!

DarkShield Games (DKS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DarkShield Games (DKS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 2.96B $ 2.96B $ 2.96B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 91.72K $ 91.72K $ 91.72K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.112866 $ 0.112866 $ 0.112866 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000024877621775077 $ 0.000024877621775077 $ 0.000024877621775077 Praegune hind: $ 0.00003098 $ 0.00003098 $ 0.00003098 Lisateave DarkShield Games (DKS) hinna kohta

DarkShield Games (DKS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DarkShield Games (DKS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DKS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DKS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DKS tokeni tokenoomikat, avastage DKS tokeni reaalajas hinda!

DarkShield Games (DKS) hinna ajalugu DKS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DKS hinna ajalugu kohe!

DKS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DKS võiks suunduda? Meie DKS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DKS tokeni hinna ennustust kohe!

