DarkShield Games (DKS) reaalajas hind on $ 0.00002705. Viimase 24 tunni jooksul DKS kaubeldud madalaim $ 0.00002435 ja kõrgeim $ 0.00002932 näitab aktiivset turu volatiivsust. DKSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.11068648495285907 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000026180058549222.
Lüliajalise tootluse osas on DKS muutunud +0.07% viimase tunni jooksul, -0.03% 24 tunni vältel -12.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DarkShield Games (DKS) – turuteave
DarkShield Games praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 54.87K 24 tunnise kauplemismahuga. DKS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 2960503000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 80.08K.
DarkShield Games (DKS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DarkShield Games tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000000081
-0.03%
30 päeva
$ -0.00002268
-45.61%
60 päeva
$ -0.00001429
-34.57%
90 päeva
$ -0.00002421
-47.23%
DarkShield Games Hinnamuutus täna
Täna registreeris DKS muutuse $ -0.0000000081 (-0.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DarkShield Games 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00002268 (-45.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DarkShield Games 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DKS $ -0.00001429 (-34.57%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DarkShield Games 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00002421 (-47.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada DarkShield Games (DKS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
DarkShield Game Studio specialize on the development of video games, we develop 2D and 3D RPG video games. DarkShield Games creates a tether between the gaming industry and cryptocurrency world based on deep research.
All DarkShield games will integrate our NFT and Point System and will only use the official DarkShield token across its ecosystem. So you are never bored with choice within the DarkShield ecosystem.
