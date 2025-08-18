Rohkem infot DKS

DarkShield Games hind(DKS)

1 DKS/USD reaalajas hind:

$0.00002705
-0.03%1D
USD
DarkShield Games (DKS) reaalajas hinnagraafik
DarkShield Games (DKS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00002435
24 h madal
$ 0.00002932
24 h kõrge

$ 0.00002435
$ 0.00002932
$ 0.11068648495285907
$ 0.000026180058549222
+0.07%

-0.03%

-12.21%

-12.21%

DarkShield Games (DKS) reaalajas hind on $ 0.00002705. Viimase 24 tunni jooksul DKS kaubeldud madalaim $ 0.00002435 ja kõrgeim $ 0.00002932 näitab aktiivset turu volatiivsust. DKSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.11068648495285907 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000026180058549222.

Lüliajalise tootluse osas on DKS muutunud +0.07% viimase tunni jooksul, -0.03% 24 tunni vältel -12.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DarkShield Games (DKS) – turuteave

No.4921

$ 0.00
$ 54.87K
$ 80.08K
0.00
2,960,503,000
2,960,503,000
0.00%

BSC

DarkShield Games praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 54.87K 24 tunnise kauplemismahuga. DKS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 2960503000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 80.08K.

DarkShield Games (DKS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse DarkShield Games tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000000081-0.03%
30 päeva$ -0.00002268-45.61%
60 päeva$ -0.00001429-34.57%
90 päeva$ -0.00002421-47.23%
DarkShield Games Hinnamuutus täna

Täna registreeris DKS muutuse $ -0.0000000081 (-0.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

DarkShield Games 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00002268 (-45.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

DarkShield Games 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DKS $ -0.00001429 (-34.57%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

DarkShield Games 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00002421 (-47.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada DarkShield Games (DKS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe DarkShield Games hinnaajaloo lehte.

Mis on DarkShield Games (DKS)

DarkShield Game Studio specialize on the development of video games, we develop 2D and 3D RPG video games. DarkShield Games creates a tether between the gaming industry and cryptocurrency world based on deep research. All DarkShield games will integrate our NFT and Point System and will only use the official DarkShield token across its ecosystem. So you are never bored with choice within the DarkShield ecosystem.

DarkShield Games on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DarkShield Games investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DKS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse DarkShield Games kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DarkShield Games ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

DarkShield Games hinna ennustus (USD)

Kui palju on DarkShield Games (DKS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DarkShield Games (DKS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DarkShield Games nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DarkShield Games hinna ennustust kohe!

DarkShield Games (DKS) tokenoomika

DarkShield Games (DKS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DKS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DarkShield Games (DKS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas DarkShield Games osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DarkShield Games osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DKS kohalike valuutade suhtes

1 DarkShield Games(DKS)/VND
0.71182075
1 DarkShield Games(DKS)/AUD
A$0.000041116
1 DarkShield Games(DKS)/GBP
0.0000197465
1 DarkShield Games(DKS)/EUR
0.0000229925
1 DarkShield Games(DKS)/USD
$0.00002705
1 DarkShield Games(DKS)/MYR
RM0.0001138805
1 DarkShield Games(DKS)/TRY
0.0011033695
1 DarkShield Games(DKS)/JPY
¥0.00397635
1 DarkShield Games(DKS)/ARS
ARS$0.0350841205
1 DarkShield Games(DKS)/RUB
0.0021561555
1 DarkShield Games(DKS)/INR
0.0023671455
1 DarkShield Games(DKS)/IDR
Rp0.4362902615
1 DarkShield Games(DKS)/KRW
0.037569204
1 DarkShield Games(DKS)/PHP
0.0015296775
1 DarkShield Games(DKS)/EGP
￡E.0.001305433
1 DarkShield Games(DKS)/BRL
R$0.00014607
1 DarkShield Games(DKS)/CAD
C$0.000037329
1 DarkShield Games(DKS)/BDT
0.003284952
1 DarkShield Games(DKS)/NGN
0.041487667
1 DarkShield Games(DKS)/UAH
0.0011147305
1 DarkShield Games(DKS)/VES
Bs0.00365175
1 DarkShield Games(DKS)/CLP
$0.0260762
1 DarkShield Games(DKS)/PKR
Rs0.007662724
1 DarkShield Games(DKS)/KZT
0.0146451405
1 DarkShield Games(DKS)/THB
฿0.000873715
1 DarkShield Games(DKS)/TWD
NT$0.0008123115
1 DarkShield Games(DKS)/AED
د.إ0.0000992735
1 DarkShield Games(DKS)/CHF
Fr0.00002164
1 DarkShield Games(DKS)/HKD
HK$0.000211531
1 DarkShield Games(DKS)/AMD
֏0.010340133
1 DarkShield Games(DKS)/MAD
.د.م0.0002431795
1 DarkShield Games(DKS)/MXN
$0.0005104335
1 DarkShield Games(DKS)/PLN
0.000098462
1 DarkShield Games(DKS)/RON
лв0.000116856
1 DarkShield Games(DKS)/SEK
kr0.0002583275
1 DarkShield Games(DKS)/BGN
лв0.0000451735
1 DarkShield Games(DKS)/HUF
Ft0.00913208
1 DarkShield Games(DKS)/CZK
0.000565345
1 DarkShield Games(DKS)/KWD
د.ك0.00000825025
1 DarkShield Games(DKS)/ILS
0.0000911585
1 DarkShield Games(DKS)/NOK
kr0.0002756395
1 DarkShield Games(DKS)/NZD
$0.000045444

DarkShield Games ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DarkShield Games võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse DarkShield Games ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DarkShield Games kohta

Kui palju on DarkShield Games (DKS) tänapäeval väärt?
Reaalajas DKS hind USD on 0.00002705 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DKS/USD hind?
Praegune hind DKS/USD on $ 0.00002705. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DarkShield Games turukapitalisatsioon?
DKS turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DKS ringlev varu?
DKS ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DKS (ATH) hind?
DKS saavutab ATH hinna summas 0.11068648495285907 USD.
Mis oli kõigi aegade DKS madalaim (ATL) hind?
DKS nägi ATL hinda summas 0.000026180058549222 USD.
Milline on DKS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DKS kauplemismaht on $ 54.87K USD.
Kas DKS sel aastal kõrgemale ka suundub?
DKS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DKS hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

