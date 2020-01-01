dKargo (DKA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi dKargo (DKA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

dKargo (DKA) teave dKargo platform issues DKA tokens for participants’ interaction on the platform. DKA tokens are cryptocurrency based on blockchain technology. They can be traded through exchanges and converted into fiat money. Ametlik veebisait: https://dkargo.io/en Valge raamat: https://docs.dkargo.io/v2.0-eng Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x5dc60C4D5e75D22588FA17fFEB90A63E535efCE0 Ostke DKA kohe!

dKargo (DKA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage dKargo (DKA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 74.20M $ 74.20M $ 74.20M Koguvaru: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ringlev varu: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 74.20M $ 74.20M $ 74.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0759 $ 0.0759 $ 0.0759 Kõigi aegade madalaim: $ 0.014004343218990514 $ 0.014004343218990514 $ 0.014004343218990514 Praegune hind: $ 0.01484 $ 0.01484 $ 0.01484 Lisateave dKargo (DKA) hinna kohta

dKargo (DKA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud dKargo (DKA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DKA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DKA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DKA tokeni tokenoomikat, avastage DKA tokeni reaalajas hinda!

