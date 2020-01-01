Distribute.ai (DIS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Distribute.ai (DIS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Distribute.ai (DIS) teave Serverless distributed AI. Ametlik veebisait: https://distribute.ai/ Valge raamat: https://files.distribute.ai/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/2AEU9yWk3dEGnVwRaKv4div5TarC4dn7axFLyz6zG4Pf Ostke DIS kohe!

Distribute.ai (DIS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Distribute.ai (DIS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.69M $ 2.69M $ 2.69M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00173546887072553 $ 0.00173546887072553 $ 0.00173546887072553 Praegune hind: $ 0.002691 $ 0.002691 $ 0.002691 Lisateave Distribute.ai (DIS) hinna kohta

Distribute.ai (DIS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Distribute.ai (DIS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DIS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DIS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DIS tokeni tokenoomikat, avastage DIS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DIS Kas olete huvitatud Distribute.ai (DIS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DIS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DIS MEXC-ist osta!

Distribute.ai (DIS) hinna ajalugu DIS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DIS hinna ajalugu kohe!

DIS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DIS võiks suunduda? Meie DIS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DIS tokeni hinna ennustust kohe!

