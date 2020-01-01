Dingocoin (DINGO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dingocoin (DINGO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dingocoin (DINGO) teave Dingocoin is a very currency, and a community-driven project. Dingocoin is nearing one million users as it approaches its 3rd anniversary in April 2024. Dingocoin is a cryptocurrency made for effortless payments, that holds sacred the original Satoshi vision of decentralized payments. Created in parody of Dogecoin for absolutely everyone, based on the wild Australian dingo. In its first three years, Dingocoin has achieved success as a Proof of Work coin with nearly 1 million unique non-custodial mobile wallet users using Flip (https://theflip.app/), our unique web wallet and other wallets, more than 250,000 unique users hodl 1,000 Dingocoin or more, a strong community across Discord, Telegram and Twitter, an ecosystem of partners including leading exchanges and mobile payment apps and with the Dingocoin Mainnet established among the most secure and active blockchains in the cryptoverse. Ametlik veebisait: https://www.dingocoin.com/ Valge raamat: https://dingocoin.com/downloads/whitepaper/DingocoinWhitePaper.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/6VYF5jXq6rfq4QRgGMG6co7b1Ev1Lj7KSbHBxfQ9e1L3 Ostke DINGO kohe!

Dingocoin (DINGO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dingocoin (DINGO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.37M $ 6.37M $ 6.37M Koguvaru: $ 114.58B $ 114.58B $ 114.58B Ringlev varu: $ 114.58B $ 114.58B $ 114.58B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.37M $ 6.37M $ 6.37M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00021563 $ 0.00021563 $ 0.00021563 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000003672458821212 $ 0.000003672458821212 $ 0.000003672458821212 Praegune hind: $ 0.00005562 $ 0.00005562 $ 0.00005562 Lisateave Dingocoin (DINGO) hinna kohta

Dingocoin (DINGO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dingocoin (DINGO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DINGO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DINGO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DINGO tokeni tokenoomikat, avastage DINGO tokeni reaalajas hinda!

Dingocoin (DINGO) hinna ajalugu DINGO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DINGO hinna ajalugu kohe!

DINGO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DINGO võiks suunduda? Meie DINGO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DINGO tokeni hinna ennustust kohe!

