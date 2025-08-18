Rohkem infot DICE

KlayDice hind(DICE)

1 DICE/USD reaalajas hind:

$0.003534
+0.02%1D
USD
KlayDice (DICE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:35:36 (UTC+8)

KlayDice (DICE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.003515
24 h madal
$ 0.003535
24 h kõrge

$ 0.003515
$ 0.003535
$ 0.1508241261083681
$ 0.00248291172121693
+0.22%

+0.02%

-1.23%

-1.23%

KlayDice (DICE) reaalajas hind on $ 0.003534. Viimase 24 tunni jooksul DICE kaubeldud madalaim $ 0.003515 ja kõrgeim $ 0.003535 näitab aktiivset turu volatiivsust. DICEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1508241261083681 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00248291172121693.

Lüliajalise tootluse osas on DICE muutunud +0.22% viimase tunni jooksul, +0.02% 24 tunni vältel -1.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KlayDice (DICE) – turuteave

No.1942

$ 1.56M
$ 8.24K
$ 3.53M
441.98M
1,000,000,000
999,999,999
44.19%

KLAY

KlayDice praegune turukapitalisatsioon on $ 1.56M $ 8.24K 24 tunnise kauplemismahuga. DICE ringlev varu on 441.98M, mille koguvaru on 999999999. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.53M.

KlayDice (DICE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse KlayDice tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000071+0.02%
30 päeva$ -0.000076-2.11%
60 päeva$ +0.000125+3.66%
90 päeva$ +0.000034+0.97%
KlayDice Hinnamuutus täna

Täna registreeris DICE muutuse $ +0.00000071 (+0.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

KlayDice 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000076 (-2.11%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

KlayDice 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DICE $ +0.000125 (+3.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

KlayDice 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000034 (+0.97%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada KlayDice (DICE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe KlayDice hinnaajaloo lehte.

Mis on KlayDice (DICE)

KLAYDICE is not just a P2E Game project. KLAYDICE is a project that connects various virtual worlds such as games, SNS, and Metaverse with one NFT.

KlayDice on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie KlayDice investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DICE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse KlayDice kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie KlayDice ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

KlayDice hinna ennustus (USD)

Kui palju on KlayDice (DICE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KlayDice (DICE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KlayDice nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KlayDice hinna ennustust kohe!

KlayDice (DICE) tokenoomika

KlayDice (DICE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DICE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

KlayDice (DICE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas KlayDice osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust KlayDice osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DICE kohalike valuutade suhtes

KlayDice ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest KlayDice võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse KlayDice ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KlayDice kohta

Kui palju on KlayDice (DICE) tänapäeval väärt?
Reaalajas DICE hind USD on 0.003534 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DICE/USD hind?
Praegune hind DICE/USD on $ 0.003534. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KlayDice turukapitalisatsioon?
DICE turukapitalisatsioon on $ 1.56M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DICE ringlev varu?
DICE ringlev varu on 441.98M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DICE (ATH) hind?
DICE saavutab ATH hinna summas 0.1508241261083681 USD.
Mis oli kõigi aegade DICE madalaim (ATL) hind?
DICE nägi ATL hinda summas 0.00248291172121693 USD.
Milline on DICE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DICE kauplemismaht on $ 8.24K USD.
Kas DICE sel aastal kõrgemale ka suundub?
DICE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DICE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:35:36 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

