DANGNN DAYA COIN (DGC) reaalajas hind on $ 0.0000088. Viimase 24 tunni jooksul DGC kaubeldud madalaim $ 0.000008 ja kõrgeim $ 0.0000101 näitab aktiivset turu volatiivsust. DGCkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on DGC muutunud -11.12% viimase tunni jooksul, -2.22% 24 tunni vältel -16.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DANGNN DAYA COIN (DGC) – turuteave
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 1.24K
$ 1.24K$ 1.24K
$ 88.00K
$ 88.00K$ 88.00K
0.00
0.00 0.00
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
0.00%
DGC
DANGNN DAYA COIN praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 1.24K 24 tunnise kauplemismahuga. DGC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 88.00K.
DANGNN DAYA COIN (DGC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DANGNN DAYA COIN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000002
-2.22%
30 päeva
$ -0.0000308
-77.78%
60 päeva
$ -0.0000008
-8.34%
90 päeva
$ -0.0000325
-78.70%
DANGNN DAYA COIN Hinnamuutus täna
Täna registreeris DGC muutuse $ -0.0000002 (-2.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DANGNN DAYA COIN 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000308 (-77.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DANGNN DAYA COIN 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DGC $ -0.0000008 (-8.34%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DANGNN DAYA COIN 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000325 (-78.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada DANGNN DAYA COIN (DGC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
DGC Coin is Hybrid POW A+ Blockchain platfrom services to activated Dapp, Smartcontract, Voting & Payment System. DGC Coin which will support coin mining while maintaining the form of the private blockchain until the halving period of the DGC Coin.
DANGNN DAYA COIN hinna ennustus (USD)
Kui palju on DANGNN DAYA COIN (DGC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DANGNN DAYA COIN (DGC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DANGNN DAYA COIN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
DANGNN DAYA COIN (DGC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DGC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
DANGNN DAYA COIN (DGC) ostujuhend
