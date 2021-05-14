DFYN Token (DFYN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DFYN Token (DFYN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DFYN Token (DFYN) teave Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol. Ametlik veebisait: https://dfyn.network/ Valge raamat: https://dfyn.network/assets/docs/Dfyn-Litepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x9695e0114e12c0d3a3636fab5a18e6b737529023 Ostke DFYN kohe!

DFYN Token (DFYN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DFYN Token (DFYN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 549.50K $ 549.50K $ 549.50K Koguvaru: $ 198.28M $ 198.28M $ 198.28M Ringlev varu: $ 171.88M $ 171.88M $ 171.88M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 799.25K $ 799.25K $ 799.25K Kõigi aegade kõrgeim: $ 8.5005 $ 8.5005 $ 8.5005 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002747020679671152 $ 0.002747020679671152 $ 0.002747020679671152 Praegune hind: $ 0.003197 $ 0.003197 $ 0.003197 Lisateave DFYN Token (DFYN) hinna kohta

DFYN Token (DFYN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DFYN Token (DFYN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DFYN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DFYN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DFYN tokeni tokenoomikat, avastage DFYN tokeni reaalajas hinda!

