DFYN Token (DFYN) reaalajas hind on $ 0.003312. Viimase 24 tunni jooksul DFYN kaubeldud madalaim $ 0.003248 ja kõrgeim $ 0.003377 näitab aktiivset turu volatiivsust. DFYNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.35454802 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002747020679671152.
Lüliajalise tootluse osas on DFYN muutunud -0.40% viimase tunni jooksul, -0.98% 24 tunni vältel +1.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DFYN Token (DFYN) – turuteave
DFYN Token praegune turukapitalisatsioon on $ 569.26K$ 77.09K 24 tunnise kauplemismahuga. DFYN ringlev varu on 171.88M, mille koguvaru on 198284457. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 828.00K.
DFYN Token (DFYN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DFYN Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00003275
-0.98%
30 päeva
$ +0.000137
+4.31%
60 päeva
$ +0.000277
+9.12%
90 päeva
$ -0.000161
-4.64%
DFYN Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris DFYN muutuse $ -0.00003275 (-0.98%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DFYN Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000137 (+4.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DFYN Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DFYN $ +0.000277 (+9.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DFYN Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000161 (-4.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada DFYN Token (DFYN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.
DFYN Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DFYN Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DFYN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse DFYN Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DFYN Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
DFYN Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on DFYN Token (DFYN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DFYN Token (DFYN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DFYN Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
DFYN Token (DFYN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DFYN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
DFYN Token (DFYN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas DFYN Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DFYN Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.