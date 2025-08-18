Rohkem infot DFYN

DFYN Token hind(DFYN)

1 DFYN/USD reaalajas hind:

$0.003309
-0.98%1D
USD
DFYN Token (DFYN) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

DFYN Token (DFYN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.003248
24 h madal
$ 0.003377
24 h kõrge

$ 0.003248
$ 0.003377
$ 8.35454802
$ 0.002747020679671152
-0.40%

-0.98%

+1.50%

+1.50%

DFYN Token (DFYN) reaalajas hind on $ 0.003312. Viimase 24 tunni jooksul DFYN kaubeldud madalaim $ 0.003248 ja kõrgeim $ 0.003377 näitab aktiivset turu volatiivsust. DFYNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.35454802 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002747020679671152.

Lüliajalise tootluse osas on DFYN muutunud -0.40% viimase tunni jooksul, -0.98% 24 tunni vältel +1.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DFYN Token (DFYN) – turuteave

No.2335

$ 569.26K
$ 77.09K
$ 828.00K
171.88M
250,000,000
198,284,457
68.75%

2021-05-14 00:00:00

ETH

DFYN Token praegune turukapitalisatsioon on $ 569.26K $ 77.09K 24 tunnise kauplemismahuga. DFYN ringlev varu on 171.88M, mille koguvaru on 198284457. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 828.00K.

DFYN Token (DFYN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse DFYN Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00003275-0.98%
30 päeva$ +0.000137+4.31%
60 päeva$ +0.000277+9.12%
90 päeva$ -0.000161-4.64%
DFYN Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris DFYN muutuse $ -0.00003275 (-0.98%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

DFYN Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000137 (+4.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

DFYN Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DFYN $ +0.000277 (+9.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

DFYN Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000161 (-4.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada DFYN Token (DFYN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe DFYN Token hinnaajaloo lehte.

Mis on DFYN Token (DFYN)

Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol.

DFYN Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DFYN Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DFYN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse DFYN Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DFYN Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

DFYN Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on DFYN Token (DFYN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DFYN Token (DFYN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DFYN Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DFYN Token hinna ennustust kohe!

DFYN Token (DFYN) tokenoomika

DFYN Token (DFYN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DFYN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DFYN Token (DFYN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas DFYN Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DFYN Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DFYN kohalike valuutade suhtes

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DFYN Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse DFYN Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DFYN Token kohta

Kui palju on DFYN Token (DFYN) tänapäeval väärt?
Reaalajas DFYN hind USD on 0.003312 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DFYN/USD hind?
Praegune hind DFYN/USD on $ 0.003312. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DFYN Token turukapitalisatsioon?
DFYN turukapitalisatsioon on $ 569.26K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DFYN ringlev varu?
DFYN ringlev varu on 171.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DFYN (ATH) hind?
DFYN saavutab ATH hinna summas 8.35454802 USD.
Mis oli kõigi aegade DFYN madalaim (ATL) hind?
DFYN nägi ATL hinda summas 0.002747020679671152 USD.
Milline on DFYN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DFYN kauplemismaht on $ 77.09K USD.
Kas DFYN sel aastal kõrgemale ka suundub?
DFYN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DFYN hinna ennustust.
2025-08-18

DFYN Token (DFYN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 DFYN = 0.003312 USD

