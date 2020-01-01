DF Capital DAO (DFC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DF Capital DAO (DFC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DF Capital DAO (DFC) teave The main idea and task of our DF Capital is to become the number one community in TON, to create a synergy effect within it through popularisation and filling missing niches, services and products. On top of the TON blockchain we launched the DFC token, which will socially connect all participants in this crypto sector into something more integral. Ametlik veebisait: https://definder.club/ Plokiahela Explorer: https://tonscan.org/jetton/EQD26zcd6Cqpz7WyLKVH8x_cD6D7tBrom6hKcycv8L8hV0GP Ostke DFC kohe!

DF Capital DAO (DFC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DF Capital DAO (DFC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 993.47K $ 993.47K $ 993.47K Koguvaru: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ringlev varu: $ 26.56M $ 26.56M $ 26.56M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.48M $ 7.48M $ 7.48M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.8 $ 3.8 $ 3.8 Kõigi aegade madalaim: $ 0.033909766209215576 $ 0.033909766209215576 $ 0.033909766209215576 Praegune hind: $ 0.0374 $ 0.0374 $ 0.0374 Lisateave DF Capital DAO (DFC) hinna kohta

DF Capital DAO (DFC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DF Capital DAO (DFC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DFC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DFC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DFC tokeni tokenoomikat, avastage DFC tokeni reaalajas hinda!

DF Capital DAO (DFC) hinna ajalugu DFC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DFC hinna ajalugu kohe!

DFC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DFC võiks suunduda? Meie DFC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DFC tokeni hinna ennustust kohe!

