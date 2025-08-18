DF Capital DAO (DFC) reaalajas hind on $ 0.039. Viimase 24 tunni jooksul DFC kaubeldud madalaim $ 0.0388 ja kõrgeim $ 0.0395 näitab aktiivset turu volatiivsust. DFCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.9396355203834914 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03945359649563983.
Lüliajalise tootluse osas on DFC muutunud -0.26% viimase tunni jooksul, +0.25% 24 tunni vältel -8.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DF Capital DAO (DFC) – turuteave
No.2086
$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M
$ 99.72K
$ 99.72K$ 99.72K
$ 7.80M
$ 7.80M$ 7.80M
26.56M
26.56M 26.56M
200,000,000
200,000,000 200,000,000
199,999,999
199,999,999 199,999,999
13.28%
TONCOIN
DF Capital DAO praegune turukapitalisatsioon on $ 1.04M$ 99.72K 24 tunnise kauplemismahuga. DFC ringlev varu on 26.56M, mille koguvaru on 199999999. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.80M.
DF Capital DAO (DFC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DF Capital DAO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000097
+0.25%
30 päeva
$ -0.017
-30.36%
60 päeva
$ -0.0211
-35.11%
90 päeva
$ -0.0339
-46.51%
DF Capital DAO Hinnamuutus täna
Täna registreeris DFC muutuse $ +0.000097 (+0.25%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DF Capital DAO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.017 (-30.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DF Capital DAO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DFC $ -0.0211 (-35.11%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DF Capital DAO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0339 (-46.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada DF Capital DAO (DFC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The main idea and task of our DF Capital is to become the number one community in TON, to create a synergy effect within it through popularisation and filling missing niches, services and products. On top of the TON blockchain we launched the DFC token, which will socially connect all participants in this crypto sector into something more integral.
DF Capital DAO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DF Capital DAO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DFC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse DF Capital DAO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DF Capital DAO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
DF Capital DAO hinna ennustus (USD)
Kui palju on DF Capital DAO (DFC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DF Capital DAO (DFC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DF Capital DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
DF Capital DAO (DFC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DFC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
DF Capital DAO (DFC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas DF Capital DAO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DF Capital DAO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
