DF Capital DAO hind(DFC)

$0.039
$0.039$0.039
+0.25%1D
DF Capital DAO (DFC) reaalajas hinnagraafik
DF Capital DAO (DFC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0388
$ 0.0388$ 0.0388
24 h madal
$ 0.0395
$ 0.0395$ 0.0395
24 h kõrge

$ 0.0388
$ 0.0388$ 0.0388

$ 0.0395
$ 0.0395$ 0.0395

$ 3.9396355203834914
$ 3.9396355203834914$ 3.9396355203834914

$ 0.03945359649563983
$ 0.03945359649563983$ 0.03945359649563983

-0.26%

+0.25%

-8.67%

-8.67%

DF Capital DAO (DFC) reaalajas hind on $ 0.039. Viimase 24 tunni jooksul DFC kaubeldud madalaim $ 0.0388 ja kõrgeim $ 0.0395 näitab aktiivset turu volatiivsust. DFCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.9396355203834914 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03945359649563983.

Lüliajalise tootluse osas on DFC muutunud -0.26% viimase tunni jooksul, +0.25% 24 tunni vältel -8.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DF Capital DAO (DFC) – turuteave

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

$ 99.72K
$ 99.72K$ 99.72K

$ 7.80M
$ 7.80M$ 7.80M

26.56M
26.56M 26.56M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

199,999,999
199,999,999 199,999,999

13.28%

DF Capital DAO praegune turukapitalisatsioon on $ 1.04M $ 99.72K 24 tunnise kauplemismahuga. DFC ringlev varu on 26.56M, mille koguvaru on 199999999. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.80M.

DF Capital DAO (DFC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse DF Capital DAO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000097+0.25%
30 päeva$ -0.017-30.36%
60 päeva$ -0.0211-35.11%
90 päeva$ -0.0339-46.51%
DF Capital DAO Hinnamuutus täna

Täna registreeris DFC muutuse $ +0.000097 (+0.25%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

DF Capital DAO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.017 (-30.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

DF Capital DAO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DFC $ -0.0211 (-35.11%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

DF Capital DAO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0339 (-46.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada DF Capital DAO (DFC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe DF Capital DAO hinnaajaloo lehte.

Mis on DF Capital DAO (DFC)

The main idea and task of our DF Capital is to become the number one community in TON, to create a synergy effect within it through popularisation and filling missing niches, services and products. On top of the TON blockchain we launched the DFC token, which will socially connect all participants in this crypto sector into something more integral.

DF Capital DAO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DF Capital DAO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida DFC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse DF Capital DAO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DF Capital DAO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

DF Capital DAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on DF Capital DAO (DFC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DF Capital DAO (DFC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DF Capital DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DF Capital DAO hinna ennustust kohe!

DF Capital DAO (DFC) tokenoomika

DF Capital DAO (DFC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DFC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DF Capital DAO (DFC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas DF Capital DAO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DF Capital DAO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DFC kohalike valuutade suhtes

1 DF Capital DAO(DFC)/VND
1,026.285
1 DF Capital DAO(DFC)/AUD
A$0.05967
1 DF Capital DAO(DFC)/GBP
0.02847
1 DF Capital DAO(DFC)/EUR
0.03315
1 DF Capital DAO(DFC)/USD
$0.039
1 DF Capital DAO(DFC)/MYR
RM0.16419
1 DF Capital DAO(DFC)/TRY
1.59081
1 DF Capital DAO(DFC)/JPY
¥5.733
1 DF Capital DAO(DFC)/ARS
ARS$50.58339
1 DF Capital DAO(DFC)/RUB
3.11025
1 DF Capital DAO(DFC)/INR
3.41289
1 DF Capital DAO(DFC)/IDR
Rp629.03217
1 DF Capital DAO(DFC)/KRW
54.16632
1 DF Capital DAO(DFC)/PHP
2.20545
1 DF Capital DAO(DFC)/EGP
￡E.1.88292
1 DF Capital DAO(DFC)/BRL
R$0.2106
1 DF Capital DAO(DFC)/CAD
C$0.05382
1 DF Capital DAO(DFC)/BDT
4.73616
1 DF Capital DAO(DFC)/NGN
59.81586
1 DF Capital DAO(DFC)/UAH
1.60719
1 DF Capital DAO(DFC)/VES
Bs5.265
1 DF Capital DAO(DFC)/CLP
$37.596
1 DF Capital DAO(DFC)/PKR
Rs11.04792
1 DF Capital DAO(DFC)/KZT
21.11499
1 DF Capital DAO(DFC)/THB
฿1.2636
1 DF Capital DAO(DFC)/TWD
NT$1.17117
1 DF Capital DAO(DFC)/AED
د.إ0.14313
1 DF Capital DAO(DFC)/CHF
Fr0.0312
1 DF Capital DAO(DFC)/HKD
HK$0.30498
1 DF Capital DAO(DFC)/AMD
֏14.90814
1 DF Capital DAO(DFC)/MAD
.د.م0.35061
1 DF Capital DAO(DFC)/MXN
$0.73047
1 DF Capital DAO(DFC)/PLN
0.14196
1 DF Capital DAO(DFC)/RON
лв0.16848
1 DF Capital DAO(DFC)/SEK
kr0.37206
1 DF Capital DAO(DFC)/BGN
лв0.06513
1 DF Capital DAO(DFC)/HUF
Ft13.17537
1 DF Capital DAO(DFC)/CZK
0.81666
1 DF Capital DAO(DFC)/KWD
د.ك0.011895
1 DF Capital DAO(DFC)/ILS
0.13143
1 DF Capital DAO(DFC)/NOK
kr0.39663
1 DF Capital DAO(DFC)/NZD
$0.06552

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DF Capital DAO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse DF Capital DAO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DF Capital DAO kohta

Kui palju on DF Capital DAO (DFC) tänapäeval väärt?
Reaalajas DFC hind USD on 0.039 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DFC/USD hind?
Praegune hind DFC/USD on $ 0.039. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DF Capital DAO turukapitalisatsioon?
DFC turukapitalisatsioon on $ 1.04M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DFC ringlev varu?
DFC ringlev varu on 26.56M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DFC (ATH) hind?
DFC saavutab ATH hinna summas 3.9396355203834914 USD.
Mis oli kõigi aegade DFC madalaim (ATL) hind?
DFC nägi ATL hinda summas 0.03945359649563983 USD.
Milline on DFC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DFC kauplemismaht on $ 99.72K USD.
Kas DFC sel aastal kõrgemale ka suundub?
DFC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DFC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:35:28 (UTC+8)

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

