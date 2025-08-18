Mis on DF Capital DAO (DFC)

The main idea and task of our DF Capital is to become the number one community in TON, to create a synergy effect within it through popularisation and filling missing niches, services and products. On top of the TON blockchain we launched the DFC token, which will socially connect all participants in this crypto sector into something more integral.

DF Capital DAO (DFC) tokenoomika

DF Capital DAO (DFC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DFC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on DF Capital DAO (DFC) tänapäeval väärt? Reaalajas DFC hind USD on 0.039 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on DFC turukapitalisatsioon? DFC turukapitalisatsioon on $ 1.04M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DFC ringlev varu? DFC ringlev varu on 26.56M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DFC (ATH) hind? DFC saavutab ATH hinna summas 3.9396355203834914 USD . Mis oli kõigi aegade DFC madalaim (ATL) hind? DFC nägi ATL hinda summas 0.03945359649563983 USD . Milline on DFC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DFC kauplemismaht on $ 99.72K USD .

