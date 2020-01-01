dForce (DF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi dForce (DF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

dForce (DF) teave dForce is advocating for building a full suite of DeFi protocols covering assets, lending, trading, staking, and bridge, serving as DeFi infrastructure in Web3. dForce DAO is a community-driven project, with major protocol changes driven by the community and jointly decided by DF token holders through governance. Ametlik veebisait: https://dforce.network/ Valge raamat: https://github.com/dforce-network/documents/blob/master/white_papers/en/dForce_Whitepaper_V1.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x431ad2ff6a9c365805ebad47ee021148d6f7dbe0 Ostke DF kohe!

dForce (DF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage dForce (DF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 29.40M $ 29.40M $ 29.40M Koguvaru: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Ringlev varu: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 29.40M $ 29.40M $ 29.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2 $ 2 $ 2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.020866556666731793 $ 0.020866556666731793 $ 0.020866556666731793 Praegune hind: $ 0.0294 $ 0.0294 $ 0.0294 Lisateave dForce (DF) hinna kohta

dForce (DF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud dForce (DF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DF tokeni tokenoomikat, avastage DF tokeni reaalajas hinda!

dForce (DF) hinna ajalugu DF hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DF hinna ajalugu kohe!

DF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DF võiks suunduda? Meie DF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DF tokeni hinna ennustust kohe!

